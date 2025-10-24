Fabio Pedini, l’imprenditore che portò Sant’Angelo nel mondo

Domani alle 17 nel museo civico-ecclesiastico di Santa Maria Extra Muros verrà ricordato Fabio Pedini, lungimirante imprenditore del tessile scomparso nel 2023 per un improvviso malore.

L’occasione sarà una mostra per celebrare i 50 anni di impresa vadese e il sogno che Pedini contribuì a creare, quello di una Valle del Jeans capace di dialogare dai piedi dell’Appennino con i grandi marchi di moda di tutto il modo.

Dall’archivio della sua azienda, Trattamenti Tessili Italia, verranno messi in mostra i pezzi più iconici che raccontano le collezioni di stilisti da tutto il mondo che, grazie ai suoi lavaggi all’avanguardia, a metà tra moda e sapiente artigianato, hanno reso eterni marchi come Stone Island, C.P. Company, Valentino, Dior o Dolce & Gabbana.

Oltre ai saluti del sindaco Stefano Parri e dell’onorevole Antonio Baldelli, la parola andrà a chi ha vissuto e collaborato con Pedini nei suoi tanti progetti: dalle nipoti Rita e Valeria che ora guidano l’azienda e hanno raccolto il testimone di Pedini, agli amici Elio Pasquini, l’ex sindaco Luigi Antoniucci e monsignor Davide Tonti che fu parroco di Sant’Angelo in Vado.

La moderazione dell’evento è affidata al giornalista Paolo Notari, altro amico di Pedini, che più volte ha condotto anche la cerimonia del Tartufo d’Oro, proprio a rimarcare la grande attenzione che l’imprenditore aveva per il suo paese, essendo da sempre un grande sostenitore della manifestazione, quando non esitava a mettere in moto i suoi contatti tra personaggi famosi e vip per regalare alla sua Sant’Angelo un palcoscenico prestigioso.

Oggi, a cinquant’anni dall’inizio di quella avventura imprenditoriale, il sogno e la visione di Fabio Pedini sono ancora ben presenti e hanno contribuito a formare la città che conosciamo oggi.