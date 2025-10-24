Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Pesaro
CronacaFabio Pedini, l’imprenditore che portò Sant’Angelo nel mondo
24 ott 2025
REDAZIONE PESARO
Fabio Pedini, l’imprenditore che portò Sant’Angelo nel mondo

Domani alle 17 nel museo civico-ecclesiastico di Santa Maria Extra Muros verrà ricordato Fabio Pedini, lungimirante imprenditore del tessile scomparso nel 2023 per un improvviso malore.

L’occasione sarà una mostra per celebrare i 50 anni di impresa vadese e il sogno che Pedini contribuì a creare, quello di una Valle del Jeans capace di dialogare dai piedi dell’Appennino con i grandi marchi di moda di tutto il modo.

Dall’archivio della sua azienda, Trattamenti Tessili Italia, verranno messi in mostra i pezzi più iconici che raccontano le collezioni di stilisti da tutto il mondo che, grazie ai suoi lavaggi all’avanguardia, a metà tra moda e sapiente artigianato, hanno reso eterni marchi come Stone Island, C.P. Company, Valentino, Dior o Dolce & Gabbana.

Oltre ai saluti del sindaco Stefano Parri e dell’onorevole Antonio Baldelli, la parola andrà a chi ha vissuto e collaborato con Pedini nei suoi tanti progetti: dalle nipoti Rita e Valeria che ora guidano l’azienda e hanno raccolto il testimone di Pedini, agli amici Elio Pasquini, l’ex sindaco Luigi Antoniucci e monsignor Davide Tonti che fu parroco di Sant’Angelo in Vado.

La moderazione dell’evento è affidata al giornalista Paolo Notari, altro amico di Pedini, che più volte ha condotto anche la cerimonia del Tartufo d’Oro, proprio a rimarcare la grande attenzione che l’imprenditore aveva per il suo paese, essendo da sempre un grande sostenitore della manifestazione, quando non esitava a mettere in moto i suoi contatti tra personaggi famosi e vip per regalare alla sua Sant’Angelo un palcoscenico prestigioso.

Oggi, a cinquant’anni dall’inizio di quella avventura imprenditoriale, il sogno e la visione di Fabio Pedini sono ancora ben presenti e hanno contribuito a formare la città che conosciamo oggi.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AnniversarioMostre