Pesaro, 4 novembre 2020 - "Dancing in the dark". Davanti al ‘Cristo’. Davanti al campaccio di cemento e canestri. Davanti al portone di ‘Donmei’ e del ‘Dongio’. "Dancing in the dark". Quello di viale Battisti senza luci. Del periodo che è quello che è. Che ‘coriandolizza’ tutto e tutti. Ma, ieri pomeriggio, ‘Puntone’ Renzi, anche se in assoluto silenzio, ha fatto l’ultimo miracolo: radunare gli amici. Tutti lì. Sotto casa. Come tutte le sere. E in un buio che lì, al Cristo, non fa manco paura. Perché c’è dalla notte dei tempi. E perché è quello dei ‘suoi’ pezzi di Bruce Springsteen che giravoltano all’impazzata. Non si sa come e il perché, ma quando all’imbrunire l’hanno ritrovato in casa senza che sorridesse o piazzasse lì una delle sue ironie, da Pesaro, da fuori, da chissà dove, ha radunato tutto il ‘Cristo’. Come se il quartiere fosse rimasto tale e quale quello dei temponi dei palloni che grandinavano sul cemento del campetto e di quelli a spicchi che dettavano il ritmo del maestro Primavera, nella palestra che odora di gomma e sudore.



Se n’è andato come è venuto la prima volta al Cristo, Fabio Renzi, classe ’69: trascinando tutti e radunando tutti. Sfidando la dura legge della globalizzazione e delle diaspore amicali che accadono in ogni piccola città. Non si faceva vivo da un po’, raccontano gli amici, c’era chi si stava preoccupando sul serio. Poi la scoperta. ‘Puntone’ se n’è andato in silenzio, in casa sua. Son passati pochi minuti. E tutta la sua generazione era lì. Quella dell’ex Carambola. Quella della ‘Scavo’, qualcuno della Vis, del Benelli, dell’Old Star Game.

Ma il ‘glocale’ lutto per ‘Puntone’ acchiappa tutti: fino lassù a Milano. Lo piange ‘Ambro’, Massimo Ambrosini, giornalisti famosi, ex star del basket e di non si sa quanti altri sport. Rugby incluso, che aveva stampato nel cuore e nelle felpe. ‘Puntone’, che di professione faceva l’avvocato, l’ha richiamati tutti lì. In viale Battisti. E, verso le sette e passa di ieri sera, quando ha varcato il portone di casa, era come se fosse una sera come un’altra: perché ad accompagnarlo e sollevarlo c’erano gli amici. A spalla. A singhiozzi. A forza d’affetto. Perché ‘Puntone’ ai like preferiva le condivisioni. Quelle dal vivo. Era lo chef che cucinava le situazioni, le condiva. E le creava. Tra le compagnie, nessuno riesce a scordarsi degli Old Star Game. Vecchie glorie pesaresi e meteore del basket. E poi i tornei, gli eventi. E Milanello. I mondiali. L’età aurea di Ambro. Ricordi che non ci stanno a scomparire.

Che saltano l’"hashtag" della memoria per quanti sono. E che sono per ognuno tanti e ‘propri’. E per questo inenarrabili. Lascia la mamma e la sorella, che ieri rivivevano nell’abbraccio d’un quartiere intero. In una scena fuori dal tempo, di questi tempi. Perché, come ricordano tutti quegli amici, ‘Puntone’ era uno che aggregava ma pensava anche oltre. E che di beneficenza solo chi lo conosce sa quanto si sforzasse di crearne. Poi ci sono i ‘Glory Days’ della Scavo. Le foto con gli occhiali a forma di scudetto. E quel frullato di sport, pesa resità e città che solo crescendo in quel campaccio di cemento a ridosso della nazionale ti può scorrere in vena. Ma, quel frullato, forse più baskettaro, arrivò anche alla trovata di San Mauro Pascoli. Anni fa, la rinnovata Vis di Sassarini s’incamminò per la quarta serie con un debutto romagnolo. Destinazione, il paese natale del poeta. ‘Puntone’, ancor prima dell’odore del cuoio del pallone, aveva fiutato quello della tagliatella cesenate. Così propose ai vecchi amici del Cristo un fuori porta con partita. La trasferta di quelli del Cristo schioccò con la tagliatella e finì con la disfatta vissina. Che però, sottile intuizione del ‘Puntone’, fu il preludio alle stagioni con vista serie C. E riportò la diaspora dei tifosi vissini alla terra promessa del Benelli. Miracolo aggregativo del ‘Puntone’. Come ieri sera. "Dancing in the dark". Ultima trasferta al buio.