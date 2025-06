Fabio Ricci si unisce alla Virtus Fano: nuovo centrale per la stagione 2025-26

Si ricomincia da Fabio Ricci. La Smartsystem Essence Hotels che anche il prossimo anno giocherà in serie A2, ha ingaggiato il centrale, ex azzurro, dalla Superlega. Romagnolo di 205 cm, classe 1994, vestirà i colori virtussini nella stagione 2025-26. Il nuovo arrivo ha un palmares invidiabile: da 14 stagioni in serie A1, Ricci ha vestito le casacche di Ravenna, Perugia, Siena e Piacenza negli ultimi due anni e vanta un curriculum sportivo da top player. Il faentino è stato campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021, mentre con Perugia ha conquistato uno scudetto, tre Coppa Italia e tre Supercoppe. Insomma ci sono tutte le condizioni per far sì che nella prossima stagione la coppia di centrali Mengozzi-Ricci possa fare scintille.

"Cercavo una società con un progetto serio – esordisce Ricci – e ho scelto Fano. Negli ultimi anni non ho trovato molto spazio, ora voglio rimettermi in gioco perché mi manca tanto il campo". L’obiettivo del neo centrale virtussino è chiaro: "Divertirmi e fare bene – risponde s – ho sempre seguito la serie A2 e devo dire che in ogni giornata può succedere di tutto. Ogni partita è una storia a sé, mentre in Superlega è difficile vedere questo equilibrio".

Ricci, dunque, ha scelto Fano per il progetto e per la serietà del club che vanta una storia importante. E soprattutto è pronto a conoscere il pubblico di Fano, tra i migliori come numeri e come affetto del panorama di volley italiano: "Da quello che mi hanno riferito, venire a giocare a Fano è molto difficile. C’è grande tifo ed entusiasmo, mi auguro che la gente ci seguirà numerosa anche nella prossima stagione". Specialista del muro, Ricci ricorda volentieri i momenti più belli della sua carriera: "Certamente metterei al primo posto la vittoria agli Europei con la l’Italia nel 2021 e poi lo scudetto conquistato con Perugia". Importanti traguardi che vorrebbe ora raggiungere con la maglia biancorossa. La Virtus ha anche confermato Federico Roberti, giocatore del vivaio fanese che sta crescendo tantissimo diventando il fiore all’occhiello dell’intera città che lo ama e lo apprezza.

b.t.