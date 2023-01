Fabiola, al lavoro per la comunità "Così risparmio 150 euro di tasse"

di Sandro Franceschetti

Nell’anno conclusosi da poco, oltre 60 persone di Terre Roveresche hanno aderito al progetto comunale di ‘Cittadinanza Attiva’, che consente di avere un sostanzioso sconto sulla tassa rifiuti svolgendo lavori al servizio della comunità, e fra loro c’è anche Fabiola Petrucci, del municipio di San Giorgio. Sessantuenne, vedova da quando ne aveva appena 35 e mamma di due ragazze ora indipendenti, Fabiola per tirare avanti si è sempre dovuta rimboccare le maniche, e lo fa ancora adesso, anche se da quando le figlie sono autonome i problemi sono minori.

"Ho fatto domanda per essere iscritta all’albo della Cittadinanza Attiva’ su invito di un vicino di casa, che mi ha spiegato di cosa si trattava – racconta Fabiola -. Mi sono detta, perché no? Io sono in pensione da quattro anni e prendo poco più di mille euro al mese, con in quali oltre alle bollette e a tutto il resto, sempre più caro, devo pagare anche l’affitto di casa. Se c’è la possibilità di risparmiare su qualcosa, ben venga". E così è stato. La sua istanza è stata accettata e ha potuto scegliere anche di cosa occuparsi: "Ho sempre amato stare all’aria aperta – riprende - così ho deciso di dedicarmi alla pulizia di via Garibaldi, nel centro di San Giorgio. Insieme a una mia amica, Maria Grazia, abbiamo spazzato strada e marciapiede, specialmente dalle foglie, che in autunno cadono in gran quantità".

Un lavoretto che Fabiola dice di amare e che intende proseguire: "A parte il ritorno economico, che con 17 ore si è tradotto in uno sconto sulla tassa rifiuti di circa 150 euro, ho aderito e continuerò a farlo anche per la gioia di svolgere qualcosa di utile per la comunità. Sento tanta gente lamentarsi di come vanno le cose, ma se ognuno di noi facesse la sua parte per la collettività, tutto andrebbe sicuramente meglio e saremmo più squadra. Questa della ‘Cittadinanza Attiva’ è un’iniziativa molto bella, per la quale ringrazio il sindaco Antonio Sebastianelli e la nostra prima referente, l’assessore Lucia Borsini (con deleghe alle politiche sociali e al lavoro, ndr), che ci incoraggia e ci coinvolge con entusiasmo".

Un’iniziativa che l’amministrazione ha deciso di continuare e potenziare, incrementando lo sconto. Se fino al 2022, infatti, era possibile ottenere fino al dimezzamento della Tarip (tassa sui rifiuti puntuale), quest’anno si potrà raggiungere il 66,2% del totale, costituito dall’intera parte fissa calcolata sui metri quadri e dalla quota variabile standard determinata dai componenti del nucleo familiare; mentre rimane fuori il 33,8% della bolletta calcolata in base alla Co2 prodotta. Fra le mansioni da svolgere ci sono anche la pulizia dei locali comunali, la piccola manutenzione degli edifici pubblici, il supporto ai bambini per il doposcuola e i servizi di trasporto verso il centro prelievi del poliambulatorio di Mondavio. Le domande vanno inoltrate entro il 31 gennaio. Ogni ora di lavoro corrisponde, grosso modo, a uno sconto sulla tassa rifiuti di 10 euro.