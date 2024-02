Fabriano Cerreto, altro pari. Marina e Pergolese: è festa

BIAGIO NAZZARO

0

FABRIANO CERRETO

0

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Agostinelli, Guerri (14’ st Scheffer), Carboni, Ortolani, Cardinali, Petoku, Borocci, Canulli (14’ st Brocani), Coppari (23’ st Parasecoli), Montagnoli. Panchina: Sartarelli, Terranova, Cecchetti, Severini, Sabbatini, Giacconi. All. Trillini.

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Cicci, Marino, Stortini, Corazzi (36’ st Rango), Gramaccia, Zuppardo, Bezziccheri (30’ st Tizi), Gubinelli (17’ st Marinelli). Panchina: Bruni, Carnevali, Poeta, Perini, Pataracchia, Francesconi. All. Tiranti.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

CHIARAVALLE

Un punto a testa tra Biagio Nazzaro e Fabriano Cerreto. Secondo pareggio di fila senza gol per la capolista . Merito anche della buona prova dei rossoblu di Trillini vogliosi di fare lo sgambetto a un’altra big dopo la vittoria di una settimana prima contro il Moie. I padroni di casa ci provano maggiormente nel secondo tempo dopo che nel primo regna l’equilibrio. Nella frazione iniziale tentano Petoku e Montagnoli per i locali, mentre per gli ospiti Corazzi e Gramaccia. Nella ripresa Ortolani impegna Spitoni, mentre Borocci non inquadra la porta.