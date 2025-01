Fabriano Cerreto, festa nel derby

Matelica 0 Fabriano Cerreto 1. Ginestra, Gabrielli, Ziroli, Zappasodi (34’ st Aquila), Lucarini, Frulla (42’ st Antonioni), Mazzoni, Gomis, Iori, Bagnolo (15’ st Strupsceki), Mengani. All. Ionni. FABRIANO CERRETO: Stroppa, Stortini, Grassi, Trillini, Marino, Mistura, Proietti Zolla (46’ st Marinelli), Gori (24’ st Crescentini), Palmieri (34’ st Nacciarriti), Musso (43’ st Carnevali), Conti. All. Mariotti. Arbitro: Malascorta di Jesi. Rete: 13’ st Conti. Note: spettatori 300 circa; ammoniti Gori e Stortini. Angoli 8-2 per i locali.

Vittoria pesante del Fabriano Cerreto nel derby con i "cugini" del Matelica. Un successo meritato che rilancia in classifica la formazione di mister Mariotti, il quale, a fine gara, plaude in sala stampa alla prestazione dei suoi ragazzi. Non è stata una bella partita, tanta era la posta in palio sia per il blasone, sia per la corsa alla salvezza. Il primo tempo è stato avaro di occasioni, davvero pochi gli spunti di bel gioco. Le due squadre hanno cercato soprattutto di controllare l’avversario, senza rischiare in retroguardia. L’unico pericolo è arrivato da Palmieri (al debutto con il Fabriano assieme all’ex di turno Mistura), al 29’, con una conclusione dal limite – su assist aereo di Musso – che è terminata di poco sul fondo.

Dopo l’intervallo gli ospiti hanno avuto un avvio più deciso e al 13’ si sono portati in vantaggio grazie a Conti, lesto a ribattere in rete la respinta di Ginestra su un bel tiro di Proietti Zolla. Il Matelica è corso ai ripari inserendo Strupsceki e in avanti si è vista più intraprendenza, ma al 27’ la formazione ospite ha sfiorato clamorosamente il raddoppio con Proietti Zolla, il quale ha colpito il palo con un preciso fendente e sulla respinta ha tirato a colpo sicuro, però Gabrielli sulla linea di porta ha allontanato il pericolo. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco si è vista la parte più bella del match, col Matelica in forcing e il Fabriano Cerreto pronto a replicare di rimessa. Al 32’ Ginestra si è superato deviando in corner una gran fiondata di Palmieri, destinata a insaccarsi all’incrocio dei pali. Allo scadere del tempo regolamentare occasione creata da Iori che poteva valere il pareggio, ma il suo sinistro a giro si è spento di poco a lato.

m. g.