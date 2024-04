Fabriano corsaro, il Potenza Picena respira

POTENZA PICENA

1

CORRIDONIA

0

POTENZA PICENA: Giachetta; Wahi, Palacios (31’ Clemenz), Perfetti, Cerquozzi, Baccarini, Vecchione, Nardacchione, Morbidelli (20’ st Pietrani, 46’ st’ Avallone), Ruggeri (20’ st Giaccaglia), Perrella (3’ st Prosperi). All.: G. Santoni.

CORRIDONIA: Mazzocca; Marinelli, Del Moro, Cesca (27’ st Piccinini), Bigoni (43’ st Marcelletti), Borioni (27 st Mariani), Galdenzi (27’ st Ogievba), Ciucci, Cornero, Ruzzier, Garbuglia (20’ st Monti). All.: G. Fondati.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Rete: 23’ st Pietrani

Note – Ammoniti Palacios, Cerquozzi, Pietrani, Perfetti, Del Moro. Calci d’angolo 7-2. Spettatori 400 circa.

POTENZA PICENA

Un gol di Pietrani al 23’ della ripresa regala ai giallorossi un successo che mancava da 4 mesi e tiene agganciato l’undici di Santoni al treno playout. La sconfitta rallenta invece la corsa play off del Corridonia. Nel primo tempo Giachetta è prodigioso al 18’ quando dice no a un colpo di testa di Cornero e al 37’ quando devia in corner un tiro a giro di Galdenzi. Potenza Picena vicino al gol al 30’: punizione di Perrella deviata dalla barriera, la palla scheggia il palo e termina fuori. Nel secondo tempo il Corridonia al 15’ ha una clamorosa palla gol con Ruzzier che calcia alto a tu per tu con Giachetta. Al 23’ Vecchione serve l’accorrente Nardacchione che assiste Pietrani, abile in spaccata a gonfiare la rete. Il Potenza Picena rischia solo al 95’ quando Ogievba, tutto solo, conclude alto dall’interno dell’area piccola.