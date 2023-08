"Facciamo appalti per 1 milione e 700mila euro"

Contro quelli che sminuiscono i successi della giunta Berloni, il vice sindaco Chiarabilli risponde che "la realtà dei fatti è che stiamo rivoluzionando un’intera città".

Si parla di spesa per opere pubbliche. Lo sfondo sono le critiche dell’opposizione per la mancata intercettazione di tutti i fondi Pnrr che si potevano ottenere. Chiarabilli risponde così: "Stiamo predisponendo appalti per 1 milione e 700 mila euro, oltre a tutte le altre opere già in cantiere. Tra investimenti pubblici e privati, la città sta diventando sempre più “un cantiere a cielo aperto“. La comunità aveva bisogno di uno slancio dopo anni di completo immobilismo, di un vero e proprio shock politico-amministrativo: nel giro di qualche anno anche i capitali privati torneranno a garantire investimenti sul territorio".

Più nel dettaglio: "Nelle prossime settimane partiranno i lavori dei giardini di viale Cairoli (285mila euro), e per la riqualificazione energetica e il rifacimento del tetto nel palazzo municipale (630 mila). Finanziato inoltre con 440mila euro il progetto esecutivo per la sistemazione della Casa Museo “Cesarini“, visto che sono anni che ci piove dal tetto: è ora di mettere fine a questa situazione. Abbiamo ultimato anche il finanziamento per 180mila euro per il restauro e risanamento conservativo del ballatoio della Corte Bassa, nonché del ninfeo e della cappella, che vantano stucchi attribuiti a Federico Brandani. L’intervento si aggiunge alla sistemazione del tetto e della facciata, lavori già ultimati nei mesi scorsi. Approvato infine il progetto per la sistemazione con bitumatura a caldo delle vie San Gervasio e Trinità (250mila). Fossombrone nell’arco dei prossimi tre anni verrà completamente rivoluzionata dal punto di vista della riqualificazione generale e diventerà finalmente il vero punto di riferimento dell’intera Vallata del Metauro".

a. bia.