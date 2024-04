"Facciamo il possibile per le giovani coppie"

"Il calo delle nascite riguarda purtroppo tutto il nostro Paese ed è ormai tanto tempo che questo trend si sta confermando anno dopo anno e non si vede una inversione di tendenza". A commentare i dati Istat relativi al bilancio demografico 2023 è Francesca Frenquellucci, assessora all’innovazione e alla partecipazione, con delega ai servizi demografici del Comune di Pesaro. "Il Comune ha fatto tanto in questi anni per le politiche giovanili e per le coppie – aggiunge – anche grazie ai progetti e alle attività messe in campo dall’assessora Camilla Murgia. Penso però che dovrebbero esserci azioni che partano anche da più dall’alto, a livello nazionale e governativo, sempre in merito alle politiche a sostegno delle famiglie e delle giovani coppie. Per cercare di invertire questa tendenza, bisogna tutelare tutte quelle persone che vogliono mettere su famiglia, ma anche per aiutarle e sostenerle per prendere casa. Un altro problema è anche il lavoro ma anche, la possibilità di trovare un impiego stabile e non precario". L’assessora all’innovazione e alla partecipazione del Comune di Pesaro aggiunge: "Certo anche culturalmente sono cambiate alcune cose rispetto al passato ma conosco coppie che sono andate all’estero e lì hanno trovato sostegno da parte dei governi per poter mettere su famiglia, con politiche ad hoc per sostenere le nascite. Tanto abbiamo fatto a Pesaro, per esempio, per gli asili nido che, tra l’altro, permettono anche alle mamme di poter andare al lavoro – conclude l’assessora –. Sappiamo infatti che oramai vivere con un solo stipendio non basta più per una famiglia ed dare la possibilità alle madri di poter trovare un impiego, aiuta sicuramente nella scelta di far nascere un figlio".