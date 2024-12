Faceva la stagione in hotel. Accusato di violenza

E’ accusato di aver violentato due ragazze, di cui una minorenne, nell’hotel in cui lavoravano. La Procura di Pesaro indaga su un 30enne toscano che, fino ad alcuni mesi fa, prestava servizio come dipendente interinale per un hotel del lungomare insieme alle due giovani che ieri mattina sono state ascoltate dal gip in un incidente probatorio. Le ragazze, una di 21 anni residente in Lombardia e l’altra, piemontese, diventata maggiorenne appena dopo l’estate, hanno testimoniato in audizione protetta e dietro ad un paravento per non incrociare lo sguardo con quello del giovane indagato. I tre, nei mesi estivi, lavoravano per la stessa struttura. Dalle ricostruzioni si ipotizza che il 30enne, difeso dall’avvocato Giulia Cometti del foro di Pesaro e Francesco Lastrucci del foro di Lucca, avesse iniziato una relazione con la più giovane. Un rapporto fatto di frequentazioni, uscite e anche rapporti sessuali. Poi però il 30enne avrebbe iniziato anche a frequentare la 21 anni, ignara di non essere l’unica. Anche con lei sarebbero stati consumati rapporti.

A formalizzare una querela nei confronti dell’uomo, è stata solo la maggiore delle due che ha riferito agli inquirenti anche dei rapporti che lui avrebbe avuto con l’allora minorenne collega di lavoro. Durante la deposizione ha affermato che lui avrebbe fatto sesso senza il suo consenso. La procura, con testimonianze e elementi di prova, cercherà di ricostruire l’esatto profilo della vicenda e la sussistenza o meno del consenso delle ragazze.

Antonella Marchionni