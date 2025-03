Fai di primavera, anche gli studenti a illustrare i gioielli del territorio

Anche Piobbico ha partecipato alle giornate fai di primavera del 22 e 23 Marzo con la collaborazione di volontari F.A.I., dell’associazione Anteas, degli insegnanti e degli alunni dell’istituto comprensivo Scipione Lapi. "Quest’anno - spiegano dalla scuola - il percorso aveva il titolo:" La via delle macine del guado fino a Santa Maria in val d’ Abisso "e iniziava proprio alla Macina del Guado che si trova al centro dei giardini pubblici di Piobbico. Gli apprendisti Ciceroni hanno esposto le loro conoscenze riguardo la casa di Costanzo Felici, il centro storico, il borgo, il castello Brancaleoni e la chiesa di Santa Maria in val d’Abisso, facendo notare gli affreschi all’interno. la domenica specialmente c’è stata molta affluenza di visitatori interessati, i quali hanno fatto domande storiche agli alunni e hanno fatto loro anche molti complimenti per la loro bravura e la loro preparazione. Il paese di Piobbico ha potuto così partecipare a un’iniziativa nazionale, è entrato tra i paesi della Circoscrizione FAI provinciale delle terre del Catria e del Nerone con capofila Cagli , ha potuto vedere le vie del suo borgo storico piene di turisti che hanno apprezzato le bellezze del paese .è stata un’iniziativa interessante: un piccolo paese è stato conosciuto da visitatori che provenivano anche da fuori provincia". am. pi.