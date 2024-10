Fai, le giornate d’autunno. Chiese, palazzi, caserme. Il catalogo è sempre ricco

Sabato e domenica tornano le giornate "Giornate Fai D’Autunno", evento ideato dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) per valorizzare e mettere in luce i tesori nascosti del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Per la tredicesima edizione saranno 11 i luoghi della Provincia di Pesaro e Urbino che apriranno le porte ai visitatori. A Pesaro si potranno visitare la sede provinciale della Camera di Commercio delle Marche in Corso XI Settembre e la Caserma Del Monte.

"Si tratta di due luoghi molto particolari – spiega Fiammetta Malpassi, Capodelegazione Fai Pesaro Urbino – perché non sono soltanto due palazzi storici caratterizzati da una architettura razionalista, ma ospitano due realtà così importanti per il nostro territorio, come la Camera di Commercio delle Marche e il 28° Reggimento Pavia. Ringrazio il presidente della Camera di Commercio, Gino Sabatini e il segretario Generale Fabrizio Schiavoni per l’ospitalità presso la sede camerale e il comandante Antonio Di Leonardo e il tenente colonnello Andrea Fazio per aver messo a disposizione la sede del 28° Reggimento, uno dei più antichi e decorati d’Italia".

Entrambi i luoghi saranno aperti per l’occasione dalle ore 10 alle 18, sia sabato che domenica. Alla sede della Camera Di Commercio le visite saranno a cura degli apprendisti ciceroni di Lieo Artistico Mengaroni e Istituto Tecnico Bramante Genga, mentre alla Caserma del Monte degli apprendisti ciceroni della Nuova Scuola e dell’Istituto Comprensivo Galilei. Nell’ambito delle "Giornate Fai D’Autunno" sono previsti anche degli appuntamenti speciali nella sede della Camera di Commercio, come la conferenza "Il Palazzo dell’Economia Corporativa di Pesaro (1935). Un modello classico-moderno dell’edificio pubblico di regime", che si terrà sabato alle ore 17 e la conferenza "Il Palazzo dell’Economia Corporativa di Pesaro nel programma di trasformazioni urbane tra le due guerre", che si terrà invece domenica, sempre alle 17.

A Urbino per le Giornate Fai D’Autunno sarà possibile visitare Palazzo Albani e la Biblioteca e la Chiesa di San Girolamo (sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18). A Fano saranno visitabili la Chiesa di San Paterniano e il sito archeologico della villa Romana, mentre a Canavaccio aprirà le porte la Pieve di Santo Stefano di Gaifa (sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30). A Cagli sarà possibile visitare lo Studio/laboratorio di Bruno Marcucci (sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) mentre a Lamoli sarà aperta l’Abbazia di San Michele Arcangelo. A Pergola saranno due i siti visitabili: il Palazzo Comunale e la Chiesa di San Marco (sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30). In questa edizione sarà possibile recarsi direttamente nei luoghi aperti per le Giornate Fai D’Autunno, senza prenotazione preventiva. Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai con un contributo suggerito a partire da 3 euro.