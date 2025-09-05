Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Pesaro
Cronaca
Fainke "Indosso il 25 in onore di mia mamma"
5 set 2025
ELISABETTA FERRI
Cronaca
Fainke "Indosso il 25 in onore di mia mamma"

Il nuovot pivot maliano della Vuelle svela: "Anche lei giocava, si fece male a venticinque anni e dovette lasciare il basket, lo faccio per lei"

"Sono davvero contento di essere tornato, Pesaro per me è casa: conosco già tante persone e sono stato compagno di squadra di Maretto nelle giovanili. Sono pronto a giocare con il cuore per i nostri tifosi". Così Elhadji Brehima Fainke si presenta davanti ai microfoni della sala stampa a fine allenamento coi suoi 20 anni ed un sorrisone che fa simpatia: "Perché mi chiamano Pogba? Quando sono arrivato qua, due anni fa, qualcuno ha fatto notare la mia somiglianza con il calciatore e tutti hanno cominciato a chiamarmi così. Quindi per me va bene se mi chiamate Pogba".

Fisicità da vendere, il riferimento a quanto stanno facendo i due italo-senegalesi in Nazionale, specie Diouf che gioca nel suo ruolo, è immediato: "Sarebbe un sogno arrivare a quel livello, ma lavorando sodo e facendo le scelte giuste può anche accadere - dice -. Mi trovo molto bene con il coach, sento che mi danno fiducia e questo regala stimoli. Quello che mi hanno chiesto qui è di portare difesa, blocchi, rimbalzi e trasmettere energia ai miei compagni. E io farò quello che mi chiedono" promette.

Nato in Mali nel 2005, ha iniziato a giocare a pallacanestro nel suo paese anche perché, e questa è una sorpresa, racconta che sua madre era una cestista: "E’ per lei che indosso il n.25. Ha dovuto smettere a 25 anni a causa di un infortunio e ho pensato di scegliere questo numero per dare soddisfazione alla mia mamma". L’applauso in sala stampa sgorga spontaneo davanti al candore di questo ragazzone dal fisico scolpito: "Secondo me siamo interessanti come gruppo, con tanti giovani che hanno voglia di arrivare. A Reggio Emilia non ho avuto molto spazio, ma - sottolinea - ho lavorato sodo, gli allenatori mi volevano bene e sento di essere migliorato: adesso voglio mettere a frutto la mia crescita in serie A2 con Pesaro".

Soddisfatto il diesse Nicola Egidio: "Abbiamo completato il reparto lunghi con una vostra vecchia conoscenza, aggiungendo fisicità, atletismo e senso del rimbalzo, specie offensivo. Nel pacchetto avevamo qualità tecniche assodate con De Laurentiis e Miniotas ma la componente atletica latitava, ora questa lacuna si riempie con Fainke. E’ super motivato e la fiducia nei suoi confronti farà il resto. Non ha giocato a Reggio, è vero, ma provenendo dalle giovanili il fatto di essersi allenato per una stagione con gente fisicamente di altro livello lo ha sicuramente aiutato a maturare". Matteo Magi, direttore operativo del club, sottolinea un altro aspetto: "Penso che possiamo definirlo come un prodotto del nostro vivaio perché ha fatto parte della formazione Under 19, disputando con noi anche la Next Gen. E’ la testimonianza che con i ragazzi lavoriamo bene, per questo alcuni poi riescono a proporsi a livello senior. Il fatto che Fainke sia tornato da noi chiaramente ci fa oltremodo piacere".

Elisabetta Ferri

© Riproduzione riservata