Falco Acqualagna e Castelfrettese viaggiano felici

FILOTTRANESE0CASTELFRETTESE2

FILOTTRANESE: Grilli, Baccarini, Paesani Alessandro (13’ st Carboni), Garofoli (26’ st Stura), Costarelli, Ortolani, Tarabelli, Lorenzini Tommaso (34’ st Nitrati), Storani, Coppari, Paccamiccio. Panchina: Cartechini, Mazzarini Marco, Monsu, D’Alesio, Lorenzini Andrea, Grassi. All. Strappini.

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini Tommaso, Bartolini, Rinaldi, Lucchetti, Fabrizi, Zannini (31’ st Giampaoletti), Brunori, Serrani, Gabrielli (45’ st Tomassini), Lazzarini (41’ st Santinelli). Panchina: Graziosi, Capitani, Fratesi, Mazzieri, Rango, Giacconi. All. Ricci.

Arbitro: Diouane di Fermo.

Reti: 20’ pt Lazzarini, 29’ st Serrani.

Note – Espulso all’intervallo Mazzieri direttamente dalla panchina per proteste. Ammoniti Baccarini, Garofoli, Brunori, Zannini, Rinaldi, Bartolini.

FILOTTRANOAncora una vittoria per la Castelfrettese che espugna con una rete per tempo Filottrano. La capolista allunga anche in classifica. La Castelfrettese passa al primo affondo con Lazzarini. Nella ripresa poco prima della mezz’ora Serrani chiude la sfida a seguito di un calcio piazzato.