Falco cala il poker di reti. Avis pareggia a Muraglia

muraglia
2
montecalvo
2
MURAGLIA: Bregu, Palazzi (27’ pt Iacomucci; 29’ st Allegrezza)), Lunadei, Clementi (1’ st Sensoli), Baldini, Fuzzi, Carnaroli, Guidi (21’ st Balapitya), Di Guido, Rossini, Gurini (37’ st Tartaglia. All. La Volpicella.
MONTECALVO: Scotti, Berti (41’ st Franca), Di Addario, Rossi, Fraternali, Liera, Polidori, Pierini (29’ st Innocentini), Cocchi (17’ st Matteucci), Boschetti, Saltarelli. All. Scotti.
Arbitro: Gravina di Ancona.
Reti: 12’pt Polidori, 25’ pt Gurini, 38’ pt Baldini (rig.), 13’ st Boschetti
PESARO
Divisione della posta a Muraglia. Montecalvo (foto) parte bene ma Bregu si oppone su bel triangolo avversario. Risponde Rossini da fuori area ma il portiere respinge. Il vantaggio ospite arriva su azione lavorata dalla sinistra con Polidori che insacca. Al 25’ il pari locale con Di Guido, corsaro e bravo a recuperare palla per poi lanciare Gurini che infila Scotti.
Muraglia ci crede e conquista un rigore su trattenuta in area. Baldini trasforma. Nella ripresa il Montecalvo pareggia i conti con Boschetti che su punizione dal limite realizza.
re. pe.