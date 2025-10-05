La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Pesaro
CronacaFalco cala il poker di reti. Avis pareggia a Muraglia
5 ott 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
Falco cala il poker di reti. Avis pareggia a Muraglia

Csi Delfino rimane a bocca asciutta, Acqualagna domina la partita. A Pesaro due gol per ciascuno nello spettacolare duello con Montecalvo.

muraglia

2

montecalvo

2

MURAGLIA: Bregu, Palazzi (27’ pt Iacomucci; 29’ st Allegrezza)), Lunadei, Clementi (1’ st Sensoli), Baldini, Fuzzi, Carnaroli, Guidi (21’ st Balapitya), Di Guido, Rossini, Gurini (37’ st Tartaglia. All. La Volpicella.

MONTECALVO: Scotti, Berti (41’ st Franca), Di Addario, Rossi, Fraternali, Liera, Polidori, Pierini (29’ st Innocentini), Cocchi (17’ st Matteucci), Boschetti, Saltarelli. All. Scotti.

Arbitro: Gravina di Ancona.

Reti: 12’pt Polidori, 25’ pt Gurini, 38’ pt Baldini (rig.), 13’ st Boschetti

PESARO

Divisione della posta a Muraglia. Montecalvo (foto) parte bene ma Bregu si oppone su bel triangolo avversario. Risponde Rossini da fuori area ma il portiere respinge. Il vantaggio ospite arriva su azione lavorata dalla sinistra con Polidori che insacca. Al 25’ il pari locale con Di Guido, corsaro e bravo a recuperare palla per poi lanciare Gurini che infila Scotti.

Muraglia ci crede e conquista un rigore su trattenuta in area. Baldini trasforma. Nella ripresa il Montecalvo pareggia i conti con Boschetti che su punizione dal limite realizza.

re. pe.

© Riproduzione riservata