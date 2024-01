Falco e Pesaro Calcio si dividono la posta

acqualagna

1

pesaro calcio

1

: Gori, Smacchia (16’ st Ciampiconi), Ugolini (28’ st Foresto), Marcucci, Renghi, Dimuccio (25’ st Arradi), Cazzola, Stefani, Ottaviani (22’ st Monte Y.), Bartoli E., Ferraraccio (42’ st Bruscaglia). All. Salvi

PESARO CALCIO: Ottavi, Procaccini, Berti, Bolzonetti (25’ st Gualandi). Boccioletti, Attorresi, Montagna, Mancini (20’ st Casoli), De Gennaro, De Angelis (33’ st Scelsi), Valentini (33’ st Simoncelli). All. Pentucci

Arbitro: Speciale di Ancona

Reti: 21’ st Casoli, 29’ st Ferraraccio

Divisione della posta in palio. Prima frazione di gioco abbastanza equilibrata. Nella ripresa, la Falco rimane in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Marcucci. Gli ospiti passano in vantaggio su un colpo di testa del neo entrato Casoli, su un traversone in area. Al 74’ arriva il pareggio; cross dalla destra di Cazzola, stacco di testa di Ferraraccio che indirizza sul palo opposto e palla in rete. Poi occasionissima per la Falco: punizione di Bartoli che Ottavi devia sulla traversa, palla che arriva a Monte, assist a Ferraraccio che da ottima posizione calcia sopra la traversa.