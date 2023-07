Falconeria, cortei storici e musica A Monte Cerignone è già Medioevo

È tornato in grande stile dopo tre anni di stop l’evento clou dell’estate montecerignonese: le Giornate Medievali di ‘Mons Cerignonis’, che hanno preso il via già da ieri e dureranno fino a domani. Organizzate dalla Pro Loco assieme all’amministrazione comunale, le tre giornate (giunte alla edizione numero 21) sono un vero tuffo nei secoli passati: si va da spettacoli di falconeria a cortei storici con vari gruppi del territorio, da musici a giullari, da sbandieratori a ricostruzioni di botteghe di tintori, casari, conciatori, filatrici e liutai.

Tutto il piccolo borgo è animato dall’atmosfera medievale: nel giardino pensile della rocca una grande aiuola, come un hortus conclusus, ospita svariati fiori ed essenze, tutti da scoprire. Tra i vicoli, bancarelle di artigiani e giochi storici provenienti da varie regioni d’Italia faranno scoprire mestieri, attività quotidiane medievali, tessitura, arco storico.

Il cuore della rievocazione sono le gare tra le contrade: domenica alle 18,30 l’ultima vincitrice, la contrada del Castello, sfiderà nel Palio dell’Ovo le altre, ovvero Santa Caterina, Borgo e Contado, in una ricostruzione accurata e con abiti veritieri. La gara prevede giochi come il tiro alla fune, il salto della corda e altre competizioni di forza e abilità, che danno punteggio per il gioco finale, il palio dell’uovo vero e proprio: il lancio dell’uovo verso un bersaglio mobile, che un tempo era un uomo, il rappresentante della contrada avversaria, e oggi è un bersaglio in movimento. In tutto ciò, non mancheranno locande, osterie e cantine dove rifocillarsi, ovviamente con piatti in versione medievale, mentre si assisterà allo spettacolo conclusivo, una danza verticale sospesi nell’aria al cui termine prenderanno il via spettacolari fuochi d’artificio.

gio. vol.