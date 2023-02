Falda inquinata da 15 anni in via dell’Acquedotto

Il sottosuolo del parcheggio di via dell’Acquedotto e dell’area circostante è inquinato. La falda acquifera deve fare i conti con idrocarburi. Per questo, dal 2008, è iniziata un’operazione di bonifica per rimuovere gli inquinanti che galleggiano sulla falda. Il problema è che, da allora, non se ne viene a capo. Lo dice l’Arpam. Nel 2014 ha appurato che, nonostante gli interventi eseguiti, esiste e non se ne vuole andare il prodotto inquinante nella falda acquifera.

Il Comune, vista la situazione che sembra la fotocopia dell’ex Amga, con la differenza che qui non si costruiscono torri e dunque non si scava, si è reso conto della necessità di ulteriori indagini finalizzate a raccogliere dati utili per la progettazione di un impianto di pompaggio degli idrocarburi oltre a quello esistente oppure in sostituzione di questo visto che non sta portando a nessun risultato apprezzabile. Da qui, la necessità di procedere ad una gara pubblica per l’affidamento delle attività di indagine, ricerca iniziata fin dal luglio 2020 per individuare le ditte da invitare alla gara d’appalto.

Interpellati tutti i 7 operatori economici che avevano precedentemente risposto all’avviso di manifestazione di interesse, tutti hanno declinato l’invito eccetto uno, la ditta Petroltecnica spa di Coriano a cui sono stati affidati lavori di mantenimento dell’impianto di pompaggio. Gli esiti delle indagini svolte dalla Petroltecnica a partire dal febbraio 2021 hanno permesso di escludere la presenza di cisterne interrate (come invece ce n’erano a piacere nell’ex Amga). Da un esame del progetto presentato dalla Petroltecnica nel giugno 2021, ci si è accorti della mancanza degli elementi necessari per capire da dove proviene l’elevato quantitativo di prodotto inquinante nella falda acquifera. Cioè, malgrado i carotaggi e le analisi del sottosuolo, la ditta non aveva individuato la fonte della dispersione degli idrocarburi. Così questa ha presentato una nuova analisi sulla contaminazione dei terreni.

Se sarà esaustiva o risolutiva non è ancora dato di sapere. Il risultato potrà essere valutato solo "all’esito dell’indagine integrativa dei terreni e sulla base dei risultati che si otterranno" spiegano in Comune. Nel frattempo, a distanza di 15 anni dall’inizio del trattamento, si continua a pompare fuori dal terreno idrocarburi, la cui provenienza è ancora un mistero