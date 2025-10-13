Fall non perdona la rete metaurense

FORSEMPRONESE

0

TERAMO

1

FORSEMPRONESE 1949 (4-3-1-2): Bianchini 6,5; Ronchetti 6,5 (44’ st Kljaic ng), Giunchetti 6, Imbriola, Fabbri (50’ st Procacci ng); Bucchi 6 (25’ st Mancini 6), Masawoud 6 (6’ st Giometti 6), Ghinelli 6,5, Arcangeli 6 (31’ st Borchia 6); Kyeremateng 6, Sanè 6.

A disposizione: Ubertini,Brisku,Gesua, Valmori, Antonelli. All.: Marco Giuliodori

CITTÀ DI TERAMO (4-3-2-1): Torregiani 6; Bruni 6, Della Quercia 6, Botrini 6, Pietrantonio 6; Angiulli 6, Borgarello Vitali 6 (44’ st Cipoletti ng), Salustri 6,5 (25’ st Costanzi 6); Persano 6 (1’ st Nanapere 6), Maiga 6 (36ì st Alessandretti 6); Fall 6,5.

A disposizione: Sonko, Iannone,Silvestri,Fall. All.: Marco Pomante.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia 6.

Rete: 20’ pt Fall.

Note: ammoniti: Imbriola, Persano, Salustri.

Fossombrone ci mette il cuore, ma la fortuna non aiuta. Teramo, dal canto suo, si porta a casa i tre punti grazie a una prodezza che Fall confeziona al minuto 20: praticamente dalla linea di fondo, la punta teramana fa partire un traversone che attraversa tutto lo specchio e finisce bel bello nell’angolino basso sul palo più lontano. Bianchini nulla può. E pensare che fino a lì le occasioni migliori, anche se non esattamente trascendentali, le aveva avute il Fosso. Non trascendentali, s’è detto, ma comunque sufficienti a provocare qualche apprensione ai teramani.

Chiaro che a cominciare da questo momento la partita dei metaurensi si è fatta tutta in salita, con Teramo che per parte sua si è limitato a controllare in retroguardia e a provare a ribadire il concetto di contropiede o ripartenza che dir si voglia.

Per la Forsempronese le occasioni migliori le firmano Kyeremateng al 29’ della ripresa e il collega di reparto Sanè al 49’: la botta del primo, da ottima posizione, sorvola di poco la traversa, mentre un velenoso sinistro di Sané, dal limite dell’area, si perde di un nonnulla oltre il montante più lontano.

Per i teramani la cosa più bella della ripresa è una girata di Della Quercia al 50’: peccato per lui che Bianchini dirotti in corner con un guizzo felino.

Gli ultimi minuti sono un forcing pressoché disperato del Fosso, che come si dice getta il cuore oltre l’ostacolo. Peccato ieri non sia servito, ma è l’atteggiamento che conta.

Adriano Biagioli