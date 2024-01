Falsi certificati per vaccini. Cento euro ogni finta dose. A processo 19 genitori

I genitori portavano i loro figli da quel medico per evitare le vaccinazioni obbligatorie. Bastava pagare 100 euro. Così ora ben 19 tra mamme e papà sono finiti a processo davanti al Tribunale monocratico di Rimini. Grazie alla compiacenza di un medico di Pesaro, infatti, avevano ottenuto per i figli la certificazione di avvenuta somministrazione di vaccini obbligatori per l’iscrizione al nido o alle scuole d’infanzia, nel biennio 2016-2017. Vaccini, come aveva poi scoperto l’Asur, che non erano mai stati eseguiti. Ieri in aula sono stati ascoltati i carabinieri di Riccione che avviarono l’indagine nel 2018 e i militari dell’Arma del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Parma. Gli specialisti dei carabinieri, infatti, hanno scoperto come la gran parte dei certificati fossero falsi. Pare infatti che il professionista fosse un convinto no vax e nonostante l’inchiesta fosse stata aperta inizialmente con l’ipotesi di corruzione, sotto indagine per falso sono finiti i soli genitori. Il medico già ultra80enne all’epoca delle prime denunce è deceduto prima che la Procura emettesse il decreto di citazione a giudizio. I genitori, quasi tutti residenti tra Montescudo Montecolombo, Gemmano e Riccione – difesi dagli avvocati Diego Pensalfini, Monica Castiglioni, Paola Zoli, Stefano Leardini e Isabella Gianpaoli – avrebbero versato al medico 100 euro per ogni certificato falso di avvenuta vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse, morbillo, rosolia e varicella.