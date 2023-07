Falsi sordi a Pesaro, l’assessore sceriffo Belloni insegue una donna e posta il video

Pesaro, 12 luglio 2023 – L’assessore sceriffo torna in azione. Enzo Belloni ha rimesso nel mirino i falsi sordi: "Sono tornati in città – ha detto in una diretta Facebook tra piazza e via San Francesco –. Non date un euro a questi soggetti. Chiamate le forze dell’ordine".

Intanto l’assessore ha fatto correre un po’ la signora che voleva truffare dei cittadini. "Non è la prima volta che vedo utilizzare la disabilità per procurarsi soldi, inventando associazioni inesistenti. Ormai i commercianti – aggiunge Enzo Belloni – me li segnalano: questa aveva dei fogli con i simboli dell’Ente Nazionale Sordi. Mi sono avvicinato, le ho chiesto se era sorda mi ha detto di sì. Chi ha un figlio a casa si accorge subito che è una truffatrice. Ho aspettato in bicicletta l’arrivo della polizia municipale che ha fermato la donna. Era di nazionalità rumena – aggiunge l’assessore sceriffo – e aveva precedenti specifici".

Nel raccontare su facebook il suo intervento e nell’elencarne i risultati, Enzo Belloni, rispondendo a un’altra cittadina ha voluto specificare: "La polizia municipale è intervenuta subito e non bisogna dimenticare che quel tipo di organizzazione utilizza – ribadisce – un appoggio con un’auto che va a recuperare i complici subito al di fuori dell’isola pedonale".

Belloni chiude ricordando che se qualcuno vuole aiutare i sordi, la squadra di basket pesarese sta cercando i fondi per partecipare alle finali di Eurocup a Bursa in Turchia: "Cerchiamo di sostenerli tutti insieme".