Falso tecnico alla porta fugge con ori e denaro

Denuncia di essere stata derubata di ori e soldi da un falso tecnico dell’acquedotto che le aveva detto che la casa stava per esplodere. La vittima, una 90enne fanese, riconosce il truffatore su una foto delle forze dell’ordine, la procura chiede il rinvio a giudizio, ma per il giudice gli elementi di prova contro di lui sono insufficienti e così ieri lo ha prosciolto.

L’imputato è, anzi, era, un 46enne originario di Torino ma residente ad Asti. Il fatto risale al 14 luglio 2021. Secondo il racconto dell’anziana, quel giorno un uomo si è presentato a casa sua come addetto dell’acquedotto che aveva il compito di misurare la pressione dell’impianto idrico. La donna ha raccontato che il tecnico l’aveva messa in allarme sostenendo che la casa potesse esplodere "per la presenza di metalli in casa", anche se non è chiaro che tipi di metalli, cosa c’entrassero con l’acqua e perché potessero deflagrare. Fatto sta che la 90enne si sente consigliare di mettere al riparo tutti i preziosi, soldi e ori. Così prende tutto il suo tesoretto di monili e appoggia sul tavolo anelli, bracciali, spille, orologi, collane e anche mille euro.

E su quei "metalli, il misterioso tecnico mette le mani e ne porta via un po’, soldi inclusi. Poi si da alla fuga. L’anziana capisce allora di essere stata raggirata e chiama le forze dell’ordine. Descrive l’addetto, le mostrano delle foto e scorrendo quegli scatti si ferma su un volto e si dice convinta che sia lui il ladro-idraulico. L’uomo è rintracciato ad Asti e la procura chiede il rinvio a giudizio per furto aggravato dalla destrezza e dell’aver approfittato delle circostanze e dell’età della donna. Ieri il difensore dell’imputato, l’avvocato Davide Gatti del foro di Asti ha insistito sulla fragilità degli elementi di accusa. Il giudice Giacomo Gasparini deve avere accolto la tesi e prosciolto l’imputato.

e. ros.