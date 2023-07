Fame di aule al Campus scolastico "La Provincia metta altri container"

Fame di spazi al Campus scolastico (foto): sono circa 200 gli studenti iscritti al Bramante Genga e al Marconi per cui, sulla carta, non esistono aule in cui, a settembre, potrebbero essere accolti. La Provincia, competente nel gestire gli spazi e le utenze delle scuole superiori, si è attivata per trovare una soluzione tampone. Il direttore generale Marco Domenicucci sta affrontando personalmente il nodo senza lasciare nulla al caso, ma per ora avrebbe poche opzioni. L’unica attualmente sul suo tavolo è quella che però mette in seria difficoltà la didattica. A fronte della carenza di spazi in città, qualora non emergesse un’idea migliore, Domenicucci avrebbe proposto al Marconi di dislocare una decina di aule con il musicale e coreutico, nell’ex sede dell’Eden Viaggi. Ma per la scuola andare alla Torraccia con la sede centrale al Campus di via Nanterre, complicherebbe troppo, fino a rendere inattuabile l’organizzazione del calendario scolastico: professori per coprire le ore non possono al cambio dell’ora attraversare la città. Piuttosto la scuola, spaventata anche dalla tempistica a cui si è arrivati, ricorrerebbe alla ulteriore implementazione di prefabbricati da collocare al Campus. E’ una soluzione “estrema, ma più funzionale di andare alla Torraccia“ si sente ripetere nei corridoi scolastici.

Siamo al punto quindi che è partita da parte della Provincia una ricognizione serrata delle possibilità alternative alla Torraccia che vede, in questi giorni, una capillare indagine tra associazioni di imprenditori e artigiani, organizzazioni filantropiche e parrocchie. Ma con settembre alle porte, l’urgenza della questione è tale da essere approdata, ieri, in Consiglio regionale grazie all’interrogazione della pentastellata consigliera regionale Marta Ruggeri, la quale ha interrogato la Regione su interventi possibili in sussidiarietà all’azione della Provincia. Purtroppo però, nonostante la disponibilità dell’assessore regionale Baldelli, ben poca cosa è emersa: "Sono delusa. Quanto prospettato dalla Regione sembra nei fatti inattuabile, sopratutto con i tempi stretti che si hanno. La soluzione migliore – ha ribadito ieri la consigliera Ruggeri – resta quindi che la Provincia ottenga di posizionare dei container al Campus scolastico". Nel seguire il dibattito in Consiglio regionale, sono arrivati ad amare conclusioni anche i consiglieri comunali di centrodestra, Michele Redaelli e Giulia Marchionni: "In tutti questi anni la Provincia di Pesaro Urbino non è stata in grado di affrontare la situazione. Proporre di dislocare altre aule lontano dal Campus (si parla di zona Torraccia) è gravissimo. Chiediamo che la Provincia, supportata dal Comune di Pesaro (che ha le competenze in materia urbanistica necessarie per la collocazione dei container) si attivi per questa opzione".

Solidea Vitali Rosati