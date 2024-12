Fame di posti nei nidi comunali . Due materne diventano statali: "Così spostiamo le maestre negli asili"

La prossima scuola ad essere statalizzata – cioè gli insegnanti non saranno più impiegati comunali, ma saranno dipendenti pubblici di uno degli 8 Istituti comprensivi in città – sarà la scuola dell’Infanzia, “Il Giardino Fantastico“ di via Madonna di Loreto. A dare l’annuncio sono stati ieri il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Camilla Murgia, regista della rivoluzione amministrativa voluta dal primo cittadino. Perché questa riorganizzazione? "Pesaro muove verso la graduale statalizzazione di un paio delle sue 13 scuole materne per almeno tre ragioni – osserva Murgia –. In cima alle motivazioni mettiamo il tagli del Governo che, oggettivamente, riducono la capacità di spesa corrente, necessaria invece per assumere nuove educatrici". E Pesaro avrebbe bisogno di assumere personale scolastico a fronte dell’importante fabbisogno di posti nei nidi, scuole destinate alla fascia 0-3 anni, emerso prepotentemente negli ultimi due anni e per cui c’è una lista d’attesa di un centinaio di bambini. Il nodo personale è quello che resta da sciogliere anche se il Comune, per riassorbire la lista d’attesa, ha in cantiere un nuovo asilo da 45 posti alla Torraccia, pronto nel 2027 e riuscirà a ricavare dentro ai prosi asili esistenti, posti per altri 40 pargoli. Fatti gli spazi, infatti, la legge impone di mantenere il rapporto di una insegnante ogni 7 bambini: senza capacità di assumere come il Comune garantirà le educatrici? Semplice: dislocandole dalle materne dove ora sono impegnate dal momento che la scuola dell’Infanzia La Giostra e Il Giardino Fantastico diventeranno, nel giro di tre anni, statali.

"Se il secondo fattore è quello di aumentare la disponibilità di nidi per lo 0-3 anni, il terzo è la sovrabbondante offerta di scuole dell’Infanzia – continua Murgia–: oltre alle 13 comunali ci sono tantissime statali e molte private: è un’offerta di molto superiore al numero dei bambini in quella fascia d’età". Quindi? "Una graduale statalizzazione che coinvolge il personale de La Giostra e il passaggio allo Stato della fascia 3-6 anni de Il Giardino Fantastico libererà nel giro di tre anni otto maestre comunali le quali verranno dirottate alla Torraccia e a supporto degli altri nidi". Di punto in bianco i bambini avranno maestre diverse? "No. L’arrivo dello Stato nelle scuole sarà graduale – conclude Murgia –. I bambini continueranno ad avere personale in contuità: oggi al Giardino Fantastico ci sono 4 maestre comunali; il prossimo anno ne rimarranno due insieme a due dello Stato per mantenere il numero di 4 e per arrivare al terzo anno con tutte e 4 le maestre statali. Al Giardino Fantastico però resteranno le due maestre della sezione Primavera e la pedagogista comunale in perfetta sinergia".

Solidea Vitali Rosati