Famiglia e amici ricordano. Giuliano Tacchi

Oggi alle 15,30 a un anno dalla sua scomparsa la famiglia e gli amici ricorderanno Giuliano Tacchi al cimitero di Roncosambaccio (Fano). Ognuno potrà farlo come vuole. Con pensieri o parole o ricordi o aneddoti. "Leggeremo alcuni brani dei racconti di motocicletta che Giulio scrisse durante la sua malattia. Sarà l’occasione per regalare ai presenti le sue ultime parole pubbliche", così la moglie Cristina Ugolini. Per l’occasione sono stati stampati dei fogli e l’incontro si concluderà con un cin cin. Come avrebbe voluto Giuliano uomo di cultura, di grande sensibilità e soprattutto di immensa gentilezza

e ironia.

Nella foto: Giuliano Tacchi con la sua amata labrador Nina