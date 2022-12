Famiglia esce di casa, i ladri entrano e fanno razzia

Sono le 18, una famiglia che abita in via Liverani nella zona di Calcinari, esce di casa. Qualcuno li osserva e approfitta del buio per passare dal retro, dove c’è anche la piscina e il giardino, e forzare un ingresso. Una volta all’interno dell’appartamento i ladri prendono tutto quello che riescono, ma in particolare puntano alla cassaforte. Azionano un frullino che avrebbe dovuto svegliare tutto l’abitato circostante, ma nessuno sente nulla. La cassaforte viene aperta come una scatoletta e i ladri prelevano quello che c’era all’interno. Spariscono dall’abitazione gioielli e denaro e si contano anche i danni sia agli infissi che alle pareti della casa.

Un altro furto è avvenuto nell’officina di un gommista nella zona di Villa Fastiggi. La titolare è seduta nell’ufficio che ha quattro vetrate e attorno al quale è un gran lavorio per montare le gomme antineve. A un certo punto nella sua stanza si presenta un uomo che si siede e chiede aiuto: "Signora mi scusi, posso riposarmi un attimo? Sento che mi gira la testa". La titolare acconsente ma poco dopo deve uscire perché è arrivato il corriere e bisogna ritirare la merce. L’uomo, nonostante l’ufficio sia a vista all’interno dell’officina, riesce ad avvicinarsi alla cassa e a prendere l’incasso del momento, che sfortunatamente per lui non è quello di giornata depositato poco prima: rubati trecento euro circa.

