Affitti, il dramma di una famiglia: arriva lo sfratto con cinque figli, due disabili

Pesaro, 16 dicembre 2024 – Le feste di Natale sono il periodo dell’anno in cui è più dolce stare in casa: gli addobbi, la preparazione dei pasti, l’apertura dei regali, la condivisione con gli affetti più cari, tutto contribuisce a creare quel clima di festa che ogni anno ci conquista. Ma c’è chi queste feste rischia di viverle con l’angoscia di non averla più un casa dove vivere, semplicemente perché la loro è stata messa in vendita e non si trova nessuno che gliene affitti un’altra.

Pare impossibile, ma da oltre un anno una giovane coppia - lei 36 e lui 40 anni - con cinque figli cerca inutilmente una sistemazione. Con un’aggravante che appesantisce la situazione, perché due dei bambini sono disabili.

La giovane mamma, che ci ha chiesto aiuto pregandoci di mantenere l’anonimato, ci racconta cosa sta vivendo la sua famiglia a dieci giorni dal Natale, con lo sfratto che diventerà esecutivo a fine mese. “Dal 2016 viviamo in un appartamento di via Mancini, nel quartiere di Pantano. Sei mesi prima della scadenza del contratto il proprietario ci ha inviato una lettera per informarci che non intendeva rinnovarlo perché ha messo in vendita l’intera palazzina. Ci siamo dati da fare per trovare un’altra sistemazione ma la situazione degli affitti è tragica, ormai quasi tutti affittano solo per l’estate, o per le vacanze, o comunque per periodi transitori. Abbiamo cinque figli fra i 17 e i 2 anni, cosa non comune, ma non credo che il problema sia la loro presenza: fra l’altro il proprietario della nostra casa, con cui siamo in ottimi rapporti, ha scritto una lettera di referenze per noi. Non abbiamo problemi economici, abbiamo sempre pagato regolarmente sia l’affitto che il condominio”.

La 36enne pesarese ha mobilitato tutti quelli che poteva: “Ho scritto anche nei gruppi whatsapp dell’asilo, chiesto al fruttivendolo da cui faccio la spesa, mia madre ha sparso la voce tramite le sue conoscenze... ma niente da fare, nessuno ci vuole dare una casa. Forse la gente non si fida più, ma noi siamo disposti anche a spendere di più: in via Mancini paghiamo 550 euro al mese più le spese di condominio e siamo disponibili ad arrivare fino a 700-800 euro al mese”.

Prima di bussare alla porta del Carlino, le hanno provate tutte: “Abbiamo interpellato la Caritas per avere informazioni, siamo seguiti da un’assistente sociale, Alessandra Marchesi, abbiamo parlato anche con l’assessore ai servizi sociali del Comune di Pesaro, Luca Pandolfi, ma tutti ci hanno detto che non ci sono case popolari né case d’emergenza disponibili al momento sul territorio. Il Comune ci ha proposto un aiuto economico ma, ripeto, non è di soldi che abbiamo bisogno bensì di una casa! E ci serve grande, diciamo 100 metri quadrati con tre camere. Ora viviamo in 85 metri quadrati con due sole camere”.

Lo stato d’animo di questa giovane mamma è comprensibile “Siamo davvero disperati, a questo punto, anche pensando ai due figli disabili che hanno bisogno di tranquillità: il mio terzogenito di 11 anni è autistico non verbale mentre l’ultimo, che ha due anni e mezzo, è nato prematuro di sole 24 settimane e ha diversi problemi. Ci hanno anche chiesto se non avessimo parenti che possono ospitarci temporaneamente, ma abbiamo solo mia madre come punto di riferimento e non possiamo mica andare a casa sua in 7, dato che fra l’altro lei vive già con mio fratello in 60 metri quadrati ed è in affitto”. Possibile che in tutta Pesaro non ci sia nessuno che può dare un tetto a questa famiglia?