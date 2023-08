Famiglia si perde nei nostri boschi Per avere aiuto chiamano in Belgio

Quello che doveva essere un pomeriggio di relax tra il verde e il fresco dei monti si è trasformato in un incubo per una famiglia belga in vacanza nella nostra provincia. L’altra sera dopo aver raggiunto con la propria auto (una Passat con targa belga) la zona di Rio Vitoschio-Sassorotto che costeggia la strada Apecchiese, una famiglia composta dai due genitori e tre figli (due femmine e un maschio tutti minorenni, di 10, 9 e 7 anni) è salita verso la località Rosara in comune di Piobbico per una sana escursione, come fanno in tanti soprattutto in questo periodo. Purtroppo dopo aver camminato per un po’ i cinque hanno perso l’orientamento. Resisi conto di non essere in grado di ritrovare il sentiero percorso, via cellulare sono riusciti a localizzare il posto e a segnalarlo ad un loro amico residente in Belgio; questi, attorno alle 22,40, ha dato l’allarme. Sul posto si sono recati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Cagli che sono riusciti a individuare la famiglia e a riportarla fuori dalla zona boscosa dove erano finita e accompagnarla fino alla loro auto. Tutti i cinque (nessuno parlava italiano) stavano bene e attorno alla mezzanotte è finita l’avventura che ricorderanno, loro malgrado, per un bel pezzo.

am. pi.