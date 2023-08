Famiglie a caccia di risparmio: "Si gioca d’astuzia" All’Agrario Cecchi volumi ai ragazzi in comodato d’uso

Per contrastare il carolibri, ragazzi e famiglie fanno di tutti. Arianna ha intercettato una promozione al supermercato: "Ho comprato tutti i libri nuovi – racconta –: il supermercato mi ha dato un buono spesa pari al 15% dell’acquisto fatto". Oltre 900 famiglie sono iscritte al gruppo facebook “Libri usati scuole Pesaro“. "Finanzio i libri nuovi vendendo i vecchi – dice la liceale Viola –. Così recupero anche il 50%, ma se li do ad una cartolibreria ci riprendo solo il 15%". L’Agrario Cecchi, da anni, agli studenti del biennio, dà la possibilità di avere i libri in “comodato d’uso gratuito“. La scuola acquista l’intera lista con la nuova edizione dei titoli dei primi due anni. La segreteria stila una graduatoria per reddito tale che ogni anno, il Cecchi agevola tra i 10 e i 20 studenti a classe. Poiché le materie di indirizzo iniziano dal triennio la scuola riesce nel sostegno alle famgilie stanziando mediamente 2000 euro in acquisto di nuovi titoli che vanno ad integrare quelli già impegnati per il comodato d’uso.