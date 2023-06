Famiglie bisognose, il frigo lo riempie la parrocchia

Solo l’anno scorso le parrocchie della Diocesi hanno speso più di 40mila euro per far fronte ai bisogni alimentari di 1323 famiglie indigenti, che si sono rivolte alla Caritas per un pasto caldo. Lo dicono i dati di un’indagine sui beni materiali che la Caritas diocesana, all’interno del progetto "Non tirare il pacco" (Fondi Cei 8x1000- 2023), ha condotto nel mese di maggio invitando le Caritas parrocchiali a rispondere ad un questionario online. I dati raccolti scattano così una rapida fotografia della situazione legata alla povertà alimentare nella nostra diocesi aggiornata al 30 aprile 2023. Dalle risposte (hanno compilato il questionario 28 su 30 tra Caritas parrocchiali e interparrocchiali) emerge che i centri parrocchiali sostengono con la distribuzione di un aiuto alimentare 4.026 persone in totale, di cui 1.199 minori per un totale di 1.323 famiglie.

Si va dai centri parrocchiali che seguono una decina di famiglie ai centri interparrocchiali che incontrano e sostengono oltre 200 nuclei familiari. Ben 13 centri usufruiscono del circuito di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari (in particolare ortofrutta). In totale, ogni mese, le caritas parrocchiali sostengono una spesa media di circa 3.400 euro per acquistare prodotti alimentari integrativi a quelli disponibili attraverso il circuito del dono. Questo vuol dire che in un anno le parrocchie della diocesi spendono intorno ai 40mila euro per far fronte al bisogno materiale delle tante persone e famiglie incontrate. "Tra le richieste più frequenti rivolte alla Caritas diocesana - si legge in una nota -, il supporto nel trasporto da e verso la sede del Banco alimentare a Pesaro e l’aiuto economico per l’acquisto dei beni più onerosi come olio, tonno o buoni spesa spendibili presso i supermercati". Per far fronte ai bisogni, la Fondazione Caritas Fano sta portando avanti insieme a Coop Contatto, Banco Alimentare e Ats 6 il progetto Reti Solidali, finanziato dalla Fondazione Carifano per rafforzare il circuito del dono e del recupero delle eccedenze alimentari. ([email protected]; 0721828830)