Famiglie evacuate. Materasso prende fuoco forse per una sigaretta. Fiamme nella palazzina

Palazzina con tre appartamenti è andata in fiamme alle 4 dell’altra mattina in via Maroncelli, zona Pantano. Il fuoco si è diffuso rapidamente coinvolgendo l’edificio al civico 38. Adiacente, al civico 40, ci sono altri tre appartamenti ma non hanno avuto per pura fortuna conseguenze dall’incendio. Intanto, nell’edificio dove si sono sviluppate le fiamme, i vigili del fuoco hanno lavorato per evitare che i danni fossero ancora più marcati. Tre persone sono state evacuate, una delle quali con l’ausilio dell’autoscala perché impossibilitata a muoversi. Non ci sono feriti né intossicati ma solo danni importanti.

I tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Porte e finestre distrutte, così come gli arredi oltre alla fuliggine che ha annerito gli ambienti.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, sono ancora da verificare da parte dei vigili del fuoco. Si parla di una sigaretta rimasta accesa in una camera che ha fatto partire il fuoco da un materasso per poi espandersi in un attimo agli arredi e alle tende. Quando il proprietario se n’é accorto, svegliandosi, era troppo tardi per cercare di spegnere il fuoco. Sono stati chiamati i pompieri arrivati sul posto con quattro mezzi. Messi in sicurezza i tre inquilini (alcune abitazioni evidentemente erano vuote), ci si è preoccupati di non far allargare le fiamme alle abitazioni attigue. In particolare l’edificio al civico 40 i cui inquilini comunque sono stati prudentemente messi in allarme e fatti uscire. Dopo circa tre ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, la palazzina è stata messa in sicurezza. I danni sono ingenti perché oltre al fuoco ci sono da considerare gli effetti della fuliggine che ha invaso ogni stanza e corridoio della palazzina.

Ieri mattina, i proprietari erano fuori, nel cortile, dove sono state accatastate gli oggetti gravemente danneggiati dalle fiamme. Non se la sono sentita di spiegare ciò che era accaduto perché troppo provati dal vedere i danni alla loro casa. Sul posto, sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti. Per avere una risposta definitiva sulle cause che hanno fatto scaturire le fiamme, occorre attendere la periza finale dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno esaminato ogni parte dell’appartamento primo piano da dove è partito l’incendio.