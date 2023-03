Famiglie ’fragili’ e minori soli: 38mila euro di aiuti

Famiglie fragili, ad alto rischio di finire nei guai con la giustizia. Per evitare o fermare questa deriva, il Comune di Pesaro ha impegnato per il mese di febbraio una serie di finanziamenti a fondo perduto in favore di questi nuclei familiari che vivono in condizioni di estrema difficoltà. In particolare, è stato preventivato di spendere con celerità 38.745,00 euro complessivi così suddivisi: 9.300,00 euro per gli interventi di sostegno economico a favore di nuclei familiari con minori in situazione di disagio socio economico e di bisogno, 7.050,00 euro per gli interventi di sostegno economico a favore di persone e nuclei in condizione di disagio socio economico e di bisogno, 10.300,00 euro per gli interventi di sostegno economico a favore di persone anziane in situazione di disagio socio economico e di bisogno. Ed inoltre, si deve provvedere al pagamento dell’indennità di mantenimento a favore delle famiglie affidatarie di minori per l’importo complessivo di 12.095,00 euro. Sono proprio queste famiglie su cui punta l’amministrazione per dare un’alternativa ai tanti minori in fuga dalle guerre del medio Oriente che altrimenti sarebbero destinati ad essere ospitati da comunità o istituti.

E intanto, a proposito di impegno per le fragilità delle famiglie e dei bisognosi, il dottor Roberto Drago, da anni coordinatore d’Ambito dell’Ats1 è stato collocato in pensione a decorrere dal primo marzo. Ma questo non gli impedisce di continuare a garantire il suo impegno. Infatti "per la specificità delle funzioni svolte dal dottor Drago – si legge in una determina a firma del dirigente Walter Chiani – al fine di assicurare la necessaria continuità dei procedimenti in corso, si è acquisita la disponibilità del dottor Roberto Drago a fornire, a titolo gratuito, prestazioni lavorative per lo svolgimento di funzioni di Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 (ATS1)". Questo "senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici di personale in quiescenza per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli uffici".