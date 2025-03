Famiglie in disagio. Sconti in bolletta

Sconti sulla bolletta dell’acqua per le famiglie di Mondolfo in disagio economico, aventi un Isee pari o inferiore a 8.015,41 euro. Il fondo a disposizione del Comune è di 23.089,15 euro. L’ammontare delle agevolazioni riconosciute da Aset, gestore del servizio idrico, sono di 50 euro per le famiglie composte da una sola persona; di 100 per quelle di due persone; di 150 per i nuclei di tre componenti; e di 200 per quelli formati da quattro soggetti e oltre. Le domande per aver accesso al beneficio devono essere inoltrate entro il 18 aprile utilizzando il modulo che può essere scaricato sul sito web del Comune mondolfese. Chi ha difficoltà con le procedure informatiche può ritirare la modulistica direttamente all’ufficio servizi sociali.

s.fr.