Fanesi: "Acquaroli vuole danneggiarci senza un motivo vero"

"Acquaroli vuole danneggiare Fano, Pesaro e un intero territorio senza nemmeno un reale motivo". Anche per il vicesindaco di Fano Cristian Fanesi, la notizia data l’altro giorno dal presidente della Regione Marche riguardo l’azzeramento del progetto di arretramento della ferrovia da Pesaro a Fano rappresenta un colpo mortale per il nostro territorio. La Regione si è detta contraria al progetto del ministro Giovannini del governo Draghi, che voleva realizzare un bypass dell’alta velocità che passava per Villa Fastiggi in modo da superare la strozzatura di Santa Maria delle Fabbrecce. Erano stati stanziati anche 1,8 miliardi per farlo, cancellati dal Governo Meloni insieme alla Regione. "Questo è atto di arroganza - tuona Fanesi, assessore all’Urbanistica e candidato sindaco Pd per le primarie - che porta con sé conseguenze gravissime. Acquaroli rifila un colpo basso a tutti i cittadini di Fano, Pesaro e dell’entroterra e non capisco nemmeno in nome di cosa. Eliminare la possibilità di spostare anche un tratto della ferrovia costruita nel 1861 e che taglia come una ferita il territorio fanese da nord a sud sotto le mura malatestiane, in prossimità delle spiagge e vicino a tantissime residenze è un suicidio". Snocciola i numeri Fanesi. "Da un calcolo che abbiamo effettuato - spiega -, valutando 100 metri a destra e 100 metri a sinistra dall’attuale linea ferroviaria abitano 6600 residenti. Si comprende facilmente il carico di rumore, di problemi sopratutto negli spostamenti. Oltre a passare sotto le Mura Malatestiane che prima o poi avranno dei problemi, questa barriera impedisce di fatto la connessione tra mare e centro limitando sviluppo turistico della nostra comunità".

Insomma, "il Bypass è una opportunità da cogliere, cancellarlo così è un atto miope che danneggia e colpisce 150mila abitanti di un territorio dove il turismo rappresenta una leva strategica. Senza dimenticare che lo spostamento della linea ferroviaria porterebbe a collocare la stazione nei pressi del Codma, una soluzione ideale per il trasporto comodo delle le merci che arrivano e partono dalla zona industriale di Bellocchi. Ferrovia, A14 e Fano Grosseto fungerebbero da epicentro strategico. Inoltre, la presenza di una linea dismessa con il centro città attraversando i quartieri più popolosi rappresenterebbe un sistema alternativo di trasporto pubblico locale collegando centro e la stazione ferroviaria". ti.pe.