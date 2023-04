"Fanesi assillati dall’inquinamento acustico"

"Quando si parla di inquinamento a Fano, sapete qual è l’inquinante di cui ci si lamenta di più? I fanesi fanno arrivare in comune più segnalazioni di inquinamento acustico, rispetto a quelle da polveri sottili".

Lo ha annunciato ieri l’assessore alla Cultura, Ambiente e Digitale Cora Fattori (nella foto) presentando un’iniziativa di ascolto della città, intitolata "Paesaggi Sonori". In pratica una kermesse di 5 appuntamenti per insegnare ai cittadini la differenza tra suoni urbani e rumori, educandoli all’ascolto e chiedendogli di raccontare la loro città (i suoi paesaggi, per l’appunto) non attraverso il senso visivo ma quello uditivo. "Con questa iniziativa che parte nella ‘Giornata internazionale della Terra’ - spiega Fattori - chiudiamo un cerchio. L’amministrazione comunale di Fano sta infatti portando avanti un’azione di attenzione al suono, per contrastare l’inquinamento sonoro". Un’attenzione che si è subito imbattuta in una grande difficoltà, nei confronti della quale si sta trovando una soluzione. "Le lamentele dei cittadini sono tante, le richieste di rilevamenti sempre di più. Arpam invece ha un solo tecnico per tutta la provincia". E non è Superman. "Quando i cittadini ci chiamano per poter fare le misurazioni - spiega Fattori - noi dobbiamo riferirci all’ente Arpam che purtroppo è sotto organico. Stiamo per questo predisponendo una convenzione con l’Università Politecnica delle Marche perché possa formare e mandarci tecnici autorizzati a fare le rilevazioni. Perché per leggere sì, un privato se ritiene che ci sia inquinamento acustico può chiamare un tecnico competente in acustica per fargli fare la misurazione, ma dal punto di vista legale questa campionatura vale zero. Si deve chiamare un ente che sia riconosciuto e certificato e ad oggi sembrava esserlo solo Arpam. Ma abbiamo verificato che c’era una possibilità. E’ la prima volta che si fa, il percorso è tortuoso, ma stiamo andando avanti perché riteniamo che sia importante ascoltare i cittadini e far sì che non ci sia inquinamento acustico. Ma allo stesso tempo i cittadini che lamentano dell’inquinamento acustico, devono riabituarsi ad ascoltare ciò che li circonda".

E qui si innesta "Paesaggi Sonori" che coinvolge tutte le deleghe della Fattori. "Una iniziativa originale e creativa - spiega l’assessore -, un modo per non farci dimenticare di ascoltare ciò che ci circonda". Si snoda dal 22 di aprile al 19 di maggio tutti i sabati al Politeama, il ciclo di incontri sulla sonorità. Si parte con una passeggiata sonora, che prevede una prima illustrazione di cosa significa ascoltare e poi un’uscita libera, per ascoltare e appuntarsi quello che udiamo. La settimana successiva l’Ens, l’ente razionale sordi, metterà a tutti i partecipanti dei tappi nelle orecchie per fargli "ascoltare" musica tramite le vibrazioni di un palloncino, proprio come fanno gli ipoudenti. Tra gli appuntamenti anche la proiezione di un film per spiegare la patologia dell’amusia, e un altro per raccontare il fattore biologico della nostra vocalità.

Tiziana Petrelli