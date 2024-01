Fanesi pronto a un passo indietro: "Bene, ma non sia un altro bluff"

"Pronto a un passo indietro rispetto alle primarie". Dopo l’annuncio del candidato sindaco del Pd, Cristian Fanesi, nel direttivo di sabato, ora si apre una nuova fase di riflessione sulle alleanze di cui si discuterà anche nell’assemblea comunale la cui convocazione, da parte del presidente Matteo Radi, è prevista entro questa settimana. Ovviamente se dovessero saltare le primarie, salterebbero anche gli attuali quattro candidati (Fanesi-Pd, Fattori-Più Europa, Lucarelli-liste civiche, Mascarin-In Comune). La presa di posizione di Fanesi potrebbe riaprire il dialogo, almeno del Pd, con I Progressisti (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri, Azione e Volt).

Nel direttivo del partito Fanesi, dopo aver definito un "errore tattico l’esporre i nomi dei candidati" e aver indicato "il campo largo come una possibilità politica per il Pd da non perdere" ha ribadito: "Io non sono mai stato di intralcio al campo largo e registro differenze sui programmi di governo cittadino che stanno diminuendo e su cui riflettere. Rimetto nelle mani del segretario comunale Minardi, provinciale Fulvi e regionale Bomprezzi la decisione se fare o no le primarie".

Per Teodosio Auspici (Fano Ribella) quella di Fanesi "è stata una bella mossa, ma dobbiamo capire se è un reale cambiamento del Pd o un altro bluff". I Progressisti, dopo il fallimentare incontro di lunedì con il centrosinistra (Pd, In Comune, liste civiche e Più Europa), si sono riuniti giovedì per fare il punto. Tra i presenti anche l’ex segretario del Pd Alberto Bacchiocchi, che si riaffaccia alla politica dopo mesi di assenza. I Progressisti non hanno ancora ufficializzato il loro candidato sindaco anche se circola con insistenza il nome di Stefano Marchegiani, ex assessore con Seri, ora consigliere e coordinatore di Azione.

Anna Marchetti