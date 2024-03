Fanesi: "Se vinco chiamo subito Marchegiani"

di Anna Marchetti

"Se vincerò le primarie, telefonerò subito a Stefano Marchegiani (candidato sindaco dei Progressisti, ndr) perché per battere la destra e vincere le elezioni dell’8-9 giugno c’è bisogno di tutti". Cristian Fanesi (Pd), ieri mattina, al Botanic in occasione della presentazione della sua candidatura alle primarie del 7 aprile ha annunciato in modo chiaro e deciso la volontà di "allargare il campo" o meglio di "giocare a tutto campo".

L’unità che nei mesi scorsi centrosinistra e Progressisti non sono riusciti a raggiungere, è uno degli obiettivi che si pone Fanesi se le primarie lo coroneranno candidato sindaco. Non è chiaro lo scenario che si potrebbe creare dopo il 7 aprile visto che Marchegiani ha già iniziato la campagna elettorale e non pare disposto a dimettersi. "Non possiamo dire ora – spiega Fanesi– cosa sarà possibile fare dopo quella data, ma sicuramente ‘giocare a tutto campo’ è il mio obiettivo politico, quello del Pd e di tanta gente che ci vota. Insieme a Marchegiani, al fronte che lo sostiene (i Progressisti ndr) e al centrosinistra individueremo l’opzione giusta per vincere le elezioni amministrative".

Il primo passo, però, sarà portare alle urne il 7 aprile il popolo del Pd, ottenere il suo consenso e battere gli altri tre candidati sindaci e colleghi assessori (Fattori, Lucarelli, Mascarin). Per questo Fanesi punta su una ‘visione coraggiosa’ (questo lo slogan utilizzato) "per affrontare le sfide future e le opportunità che derivano dal cambiamento climatico e dalla transizione digitale". E ancora: "Per far crescere Fano (qualità della vita, relazioni sociali e coesione) serve innovazione e nuove strade da percorrere". Poi l’attacco alla Regione sulla sanità: "L’eliminazione dell’azienda ospedaliera Marche Nord ci ha tolto definitivamente la possibilità di dotare il Santa Croce di specialistiche di secondo II livello con il conseguente impoverimento delle professionalità. Il rischio è che si proceda solo alla costruzione di scatole vuote (il riferimento è alla nuova palazzina dell’emergenza-urgenza, ndr) mentre servono servizi ospedalieri ed una organizzazione sanitaria territoriale adeguata. Inoltre la Regione ci deve spiegare perché i posti letto pubblici o convenzionati migrano altrove (Villa Fastiggi a Pesaro ndr)".

Rilanciato da Fanesi "l’utilizzo dell’enorme contenitore dell’ex convitto Vittorio Colonna con la realizzazione di appartamenti indipendenti per over 65". Mentre non si è sbilanciato sul centro residenziale per l’Alzheimer da costruire a fianco del centro Margherita. "In questa città – ha commentato Fanesi – non c’è solo il tema delle demenze ma anche quello della mancanza di Rsa per gli anziani, spesso costretti ad utilizzare strutture che non sono a Fano". Tra le priorità del candidato Fanesi quello di perseguire il progetto dell’arretramento della ferrovia con la futura stazione nell’area del Codma. A fianco di Fanesi, la giovane Enrica Magi, il segretario comunale Renato Claudio Minardi e la segretaria della federazione provinciale Rosetta Fulvi.