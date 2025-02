Fanesi: "Sul concorso a teatro poca trasparenza"

Galà del Carnevale, il capogruppo del Pd Cristian Fanesi critica l’evento presentato con l’uso di "termini altisonanti come ‘maestoso’, ‘esclusivo’, ‘senza precedenti’, inopportuni in un momento di profonda crisi economica e con molte famiglie in difficoltà". E ancora: "Tali affermazioni sembrano contraddire la visione dichiarata dall’amministrazione comunale di un teatro ‘aperto a tutti’, ma che sembra riservato" a chi ha i soldi. L’invito di Fanesi al Comune "è di prendere le distanze da dall’evento che nulla ha a che fare con la sobrietà che in un momento storico di grande crisi, è richiesta a chi amministra".

Fanesi poi si sofferma sul "concorso di idee per la realizzazione di eventi di divertimento al Teatro della Fortuna nel periodo dicembre 2024 – maggio 2025. L’iniziativa offriva l’opportunità di usufruire di un affitto agevolato del teatro. Gli interessati erano tenuti a presentare tre differenti progetti entro sabato 7 dicembre 2024. Secondo la documentazione ufficiale, gli esiti del concorso sarebbero stati pubblicati entro il 13 dicembre. Questo lasciava circa tre settimane di tempo per ideare e sviluppare le proposte progettuali. Un periodo che, a giudicare dai risultati, potrebbe essere stato considerato troppo breve da molti: visto che l’unico partecipante sembra sia stata la Maybe Srl, la stessa agenzia che ha ottenuto un affidamento diretto da 167.000 euro per la gestione di Visit Fano e il coordinamento dei grandi eventi. Perché – si chiede Fanesi – non sono stati resi pubblici gli esiti del concorso? Ad oggi, l’unica informazione circolata riguarda il Galà del Carnevale, promosso tra l’altro (in maniera impropria) su Visit Fano. Un evento che richiede l’utilizzo del praticabile, struttura che il Comune ha acquistato con un investimento di oltre 35.000 euro".

"La valutazione dell’esito del concorso di idee – replicano dalla Fondazione Teatro della Fortuna – è avvenuta nel cda del 23 gennaio scorso e la pubblicazione dell’esito è in corso. Siamo comunque tenuti a pubblicare il numero dei partecipanti, cioè 1, ed il nome Maybe Srl. Il concorso d’idee è stato fatto per dare la possibilità a tutti di accedere al Teatro per aumentare e diversificare l’offerta. Tra l’altro il Teatro non sostiene alcuna spesa ma incassa denari, in questo caso 12.000 euro + Iva e il rischio di impresa è a carico dell’organizzatore. La Fondazione Teatro sta lavorando per rendere il teatro più accessibile, vedi il ritorno di un musical e le esibizioni delle scuole di danza".