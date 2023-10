"Fanghi al porto e Torrette. Trasferimento imminente"

"Il presidente dell’Autorità portuale ha confermato che, in tempi celeri, i fanghi della città di Fano verranno conferiti nella cassa di colmata ad Ancona, nel rispetto dell’accordo di programma stipulato nel 2008. In più verrà individuata un’area tra Pesaro e Senigallia in cui conferire i sedimenti non inquinanti, così da liberare il porto". L’ha annunciato il vicesindaco Cristian Fanesi, dopo un incontro che si è tenuto qualche giorno fa nel capoluogo dorico. L’incontro segue l’appello che il Comune di Fano aveva rivolto all’Amministrazione regionale perché, insieme all’Autorità portuale anconetana, desse seguito all’accordo di programma firmato nel 2008 per liberare il porto di Fano e l’area di Torrette dai fanghi che sono lì depositati da oltre 11 anni. Parliamo di 21mila metri cubi di fanghi, dei quali 6mila al porto e 15mila a Torrette. Il presidente dell’Autorità portuale Garofalo (in carica dallo scorso mese di marzo), ha convocato il Comune di Fano per definire un percorso risolutivo dei problemi legati al trasferimento di quei fanghi nella cassa di colmata di Ancona.

"Abbiamo stabilito una visione comune per risolvere questi problemi – osserva il vicesindaco Fanesi –. Il presidente Garofalo ha accolto le nostre istanze dimostrando ampia disponibilità affinché si possa provvedere al trasferimento dei fanghi nella cassa di colmata di Ancona. Altresì, abbiamo colto con soddisfazione l’imminente individuazione di un’area adibita al rilascio di fanghi di categoria A che ci permette di risolvere una criticità che avevamo da tempo". "Trovare una soluzione condivisa nell’attuazione dell’accordo di programma era l’obiettivo che ci eravamo posti come Autorità di sistema portuale - afferma il presidente Garofalo -. Crediamo fortemente nella collaborazione istituzionale, con un approccio che, nel rispetto delle procedure di legge, porti a risolvere i temi della portualità di nostra competenza negli scali che sono dell’Autorità di sistema portuale e, come in questo caso per la necessaria applicazione di una precedente intesa, in un porto di carattere regionale per il quale lo spostamento previsto è di rilievo per le attività dell’infrastruttura stessa".

ti.pe.