Fanghi al porto, l’annuncio: "Nuovo progetto in arrivo"

È corsa contro il tempo al cantiere navale Wider per inaugurare il nuovo polo produttivo nell’area portuale di Fano, ma è corsa contro il tempo anche per la rimozione dei fanghi che ormai da oltre 10 anni stazionano su una delle banchine del porto. Questi ultimi infatti sono la risultante di una serie di dragaggi del bacino portuale fanese compiuti negli anni 2011, 2012 e 2013 (i dragaggi successivi non hanno avuto problemi, ndr) che hanno portato allo stoccaggio di circa 21mila metri cubi di materiale, una parte lasciato direttamente al porto e la parte più consistente trasportata a Torrette di Fano in un’area di proprietà comunale dove anni fa sarebbe dovuto sorgere il parco divertimenti di "Fantasy World". Il "mondo fantastico" sognato per i bambini si è invece trasformato in un incubo per i residenti di Torrette confinanti con l’area in questione ed anche per i nuovi fruitori di quell’area portuale che il Comune di Fano aveva concesso all’inizio a Marina Group e dove oggi insiste in parte il nuovo cantiere Wider.

La promessa di un celere trasferimento definitivo di questo materiale alla cassa di colmata di Ancona è rimasta sulla carta, o meglio arenata nei labirinti della burocrazia in quanto una volta stabilito chi tra Comune di Fano e Autorità portuale di Ancona avesse titolo ad occuparsi del conferimento, la gara pubblica di appalto di quest’ultimo ente è rimasta incastrata in un contenzioso instauratosi al Tar della Calabria che si trascina ormai da anni. Potrebbe però esserci finalmente uno spiraglio, come spiega il vicesindaco di Fano Cristian Fanesi: "La buona notizia è che l’Autorità di Porto, anche dietro nostra sollecitazione, sta presentando un nuovo progetto per la sistemazione dei fanghi, per cui speriamo che la situazione kafkiana venutasi a creare con il ricorso al Tar della Calabria fermo ormai da oltre tre anni scompaia finalmente. Anche perché le ditte di allora non avevano firmato nessun contratto e poi nel frattempo i costi sono, purtroppo, aumentati. Per cui si ripartirà di nuovo daccapo. Ci sarà un nuovo progetto e si ripartirà con una nuova gara che auspichiamo sia celere e con risultati diversi dall’ultima".

sil.cla.