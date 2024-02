Fanghi in viaggio verso Ancona, c’è l’accordo

Sta per arrivare la parola fine allo stoccaggio dei fanghi che si trovano nella banchina nuova del porto di Fano e in zona Torrette da oltre 10 anni. I fanghi verranno finalmente trasferiti alla cassa di colmata del porto di Ancona. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, ha infatti pubblicato il decreto che approva il progetto di trasporto dei fanghi, nel rispetto dell’accordo di programma stipulato nel 2008 e rimodulato nel 2016 con la sottoscrizione da parte della Regione Marche, dei Comuni di Civitanova, Fano e Numana, dell’Autorità portuale e dell’Ispra.

In pratica verranno smaltiti i circa 21mila metri cubi di materiale risultante da una serie di dragaggi del bacino portuale fanese effettuati negli anni 2011, 2012 e 2013 che in via temporanea erano stati collocati in parte in un’area del porto fanese che era in concessione a Marina Group e quella più consistente a Torrette di Fano in un’area di proprietà comunale dove anni fa sarebbe dovuto sorgere il parco divertimenti di "Fantasy World".

La procedura di gara per lo spostamento dei sedimenti sarà curata dalla Centrale unica di committenza del Comune di Fano attraverso una convenzione che sarà sottoscritta con l’Autorità di sistema portuale; la fase dei lavori invece verrà gestita direttamente dall’Autorità di sistema portuale. L’investimento complessivo previsto è di 915mila euro. Si concretizza così il percorso definito fra le due amministrazioni pubbliche dopo lo svolgimento a ottobre di una riunione promossa dal presidente Garofalo ad Ancona nella sede dell’Autorità portuale con il vicesindaco di Fano Cristian Fanesi e i dirigenti comunali.

L’apertura del cantiere navale Wider – azienda specializzata nella costruzione di catamarani di lusso - nella zona portuale destinata alla cantieristica aveva sollevato le giuste preoccupazioni dell’Amministrazione comunale fanese in merito alla presenza, proprio sulla banchina dove si trova il cantiere, di questi fanghi, che certamente non costituiscono un bel biglietto da visita per la clientela internazionale e anche per il turismo fanese. Tanto che da più parti si erano levate voci che chiedevano di eliminare questa bruttura.

"Il nostro approccio è sempre orientato alla massima collaborazione istituzionale nella gestione della portualità e delle materie di competenza dell’Autorità di sistema portuale – ha affermato il presidente Garofalo -. Con questo atto concretizziamo l’impegno condiviso con l’Amministrazione comunale di Fano per l’applicazione dell’accordo di programma nel trovare una soluzione che consente anche di migliorare la fruibilità dell’infrastruttura". Dopo oltre un decennio si spera di chiudere finalmente questa vicenda.

