Fango e acqua invadono Pontesasso. Sfollate 10 persone, vivevano in garage

Stava andando tutto bene. Poi, all’improvviso, il dramma si è consumato a Pontesasso. Era la metà del pomeriggio di ieri quando la statale Adriatica, tra Torrette e Marotta, è stata invasa dal fango proveniente dai campi. I tombini non hanno retto facendo allagare i sottopassi e gli scantinati delle abitazioni lungo la Nazionale. In due di questi, abitavano altrettante famiglie senegalesi: 10 persone, 4 adulti e 6 bambini piccoli, che hanno perso tutto e sono stati fatti immediatamente sfollare. Per loro si sono aperte subito dopo le porte di alcuni container della protezione civile, approntati in zona aeroporto, con tutto il necessario. "A causa delle forti piogge di questa mattina - ha spiegato il sindaco Luca Serfilippi -, l’acqua proveniente dai campi si è concentrata nella zona di Pontesasso, provocando l’esondazione del Rio Crinaccio e del Rio Marsiliano. Questo ha causato allagamenti sulla statale Adriatica, compreso il sottopasso, coinvolgendo anche diverse abitazioni private che sono finite allagate".

La Protezione Civile è intervenuta sul posto con 3 squadre, munita di pompa per rimuovere l’acqua e sacchi per ripristinare la situazione. Sul porto anche i carabinieri, con i vigili del fuoco e la polizia locale. E dire che per tutto il giorno l’attenzione era stata concentrata sul torrente Arzilla, dato che nella notte era esondato già in due punti. Osservato speciale, per tutta la giornata "il livello delle acque si mantiene su valori di normalità e non desta preoccupazione" i continui bollettini diramati. Ma per le otto famiglie che abitano al di là del ponte Mimmo, invece, la preoccupazione è stata costante.

"Qui non si è visto nessuno - dice uno di loro - ma peggio della paura dell’esondazione c’è il fatto che l’acqua, allargando gli argini, a monte di ponte Mimmo ha creato frane che rischiano di far cedere l’unica strada che porta qui". Le altre situazioni di criticità monitorate dal Coc nell’arco della giornata, fino all’allagamento di tutta Pontesasso (compreso il nuovo sottopasso a conchiglia) si contavano sulle dita di due mani. Il sottopasso di via delle Brecce è stato chiuso temporaneamente e ha riaperto nel primo pomeriggio, a Sant’Andrea in Villis è caduta una quercia, ostruendo la strada. I tecnici comunali, insieme agli operatori di Aset, si sono messi al lavoro er rimuovere l’ostacolo e ripristinare la viabilità il più velocemente possibile.

In località Chiaruccia, la strada che conduce a Villa Adelaide è ancora impraticabile mentre la frana in via della Tombaccia non ha compromesso la viabilità. Infine grande stupore ha suscitato l’allagamento del sottopasso della stazione, prontamente ripristinato e riaperto al transito delle persone, anche se la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Adriatica è ancora molto limitata, essendo interrotta la linea in Emilia-Romagna. Altri piccoli smottamenti in Strada per Magliano, Strada Comunale del Giardino e Strada Falciraga, ma dove si è subito intervenuti per ripristinare le condizioni di viabilità e di sicurezza.

Tiziana Petrelli