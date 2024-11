Fanno finta di comprare la barca. Ma chi abbocca è il venditore

Gli ingredienti della truffa perfetta c’erano tutti, soprattutto il fatto che la vittima aveva "abboccato" senza battere ciglio. Ma ai protagonisti non è andata bene e ieri mattina il giudice li ha condannati entrambi a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa ciascuno. Si tratta di un 43enne e di un 31enne residenti nel bresciano che hanno agganciato un residente di Montelabbate convincendolo a farsi accreditare delle somme sulle loro carte prepagate. L’occasione per conoscersi è arrivata da un annuncio su Subito.it, popolare sito online per la compravendita di beni di vario tipo. I due truffatori, difesi dagli avvocati Alessandro Pagnini e Marco Vitali, lo hanno contattato più volte al telefono. Si sono presentati come carabinieri utilizzando il cognome di un militare vero del tutto ignaro dell’utilizzo improprio del suo cognome. Si sono accordati con lui per l’acquisto di un’imbarcazione, messa in vendita sul portale di annunci commerciali per la somma di 7.500 euro. Gli hanno inviato sul proprio smartphone i dati della carta Postepay intestata a uno dei due e lo hanno convinto ad inserire nello sportello Atm dell’ufficio postale di Montelabbate il bancomat collegato al conto della sua convivente, una 41enne della zona. E poi gli hanno chiesto di procedere alla ricarica della Postepay per la somma di 248 euro. E non solo: gli hanno chiesto anche di fare altre "prove" e di ricaricare la Postepay intestata all’altro, per tre operazioni da 248 euro ciascuna. "No ma non ti preoccupare – gli hanno detto –, tra qualche minuto riceverai l’accredito della somma totale di 992 euro. La convivente lo stava avvisando che quei soldi sarebbero scomparsi dal conto ma lui, fidandosi dei due, non ha battuto ciglio e ha portato a termine tutte le operazioni richieste. Fino a quando si è accorto che quei soldi non tornavano indietro e ha presentato una querela.