"Fanno politica coi social e dicono falsità"

E’ sempre più infuocato il clima politico a Colli al Metauro, dopo le polemiche nate dall’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione durante la seduta di lunedì che ha determinato il venir meno del numero legale, vista l’assenza, tra le fila della maggioranza, di ben 5 consiglieri su 12. Un comportamento, quello della minoranza, che la squadra del sindaco Pietro Briganti bolla come "irresponsabile e ostruzionistico". Una nota della giunta ripercorre i fatti: "Nell’assise di lunedì, dopo aver esposto la sua mozione, come sempre con tono accusatorio e indagatorio e senza risparmiarsi spiacevolissime allusioni, la minoranza, approfittando del fatto che le nostre fila fossero decimate da malattie e impegni inderogabili, ha deciso irresponsabilmente di abbandonare la sala facendo venir meno il numero legale", e così la seduta è stata interrotta. "All’ordine del giorno erano previsti ulteriori punti, importanti per il funzionamento del Comune, e anche una modifica al regolamento del consiglio comunale volta a una maggior efficienza e trasparenza dello stesso, ma la modifica non piace ai solerti consiglieri di minoranza, che hanno pensato bene di approfittare della situazione per farne ritardare di qualche settimana l’approvazione. Una manovra posta in essere da chi, in 3 anni, ha avuto solo comportamenti ostruzionistici, accusatori e mai costruttivi e che, dopo il consiglio, ha girato un video social dicendo che il sindaco non avrebbe più la maggioranza. Una falsità, accompagnata dal fatto che si sono ben guardati dal dire che sono stati loro ad abbandonare la seduta".

Il giorno dopo, martedì, si sarebbe dovuta riprendere la seduta in seconda convocazione, "ma poiché il numero di defezioni tra i nostri consiglieri sarebbe stato il medesimo, abbiamo preferito non prestarci di nuovo al gesto irrispettoso subìto la sera prima, rimandando quanto rimasto da discutere al prossimo consiglio". "Ormai – proseguono Briganti e i suoi -, tra richieste di assurde commissioni d’inchiesta sull’operato dei tecnici, reiterati accessi agli atti che rallentano il lavoro degli uffici e continue interpellanze su materie di natura tecnica, siamo abituati a tutto da parte della minoranza, ma tali mancanze di rispetto paiono eccessive e incomprensibili per i cittadini. Il loro maggior interesse è il clamore mediatico. Lo testimonia la notevole attività social studiata a tavolino, supportata persino da profili falsi, una campagna elettorale permanente degna dei migliori populisti che dicono di ripudiare".

Sandro Franceschetti