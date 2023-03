"Fanno solo annunci e rendering Ma la realtà è il degrado ai Passeggi"

"Solo annunci e rendering, mentre in più zone della città regna il degrado". Sit-in ieri mattina ai Passeggi da parte di Fratelli d’Italia che denuncia lo stato di abbandono del parco: "Vialetti allagati, caditoie otturate, cancelli aperti e scarsa sicurezza". "L’amministrazione comunale – commenta la coordinatrice Loretta Manocchi – lascia i Passeggi, che sono il polmone verde della città, nel degrado, tra fango e sporcizia, mentre a 50 metri di distanza si accinge ad inaugurare il parcheggio di via Risorgimento".

L’impegno dell’assessore ai Lavori pubblici per la riqualificazione del parco non convince Fratelli di Italia: "Da tanti mesi sentiamo parlare solo di progetti. Non basta gettare del breccino su vialetti, come vorrebbe fare l’assessore, per risolvere il problema delle caditoie e del drenaggio dell’acqua". Fratelli d’Italia punta l’attenzione anche sul sottopasso di via Pertini. "Sono decenni che è completamente abbandonato, chiuso al passaggio e con le inferiate divelte. Per non parlare dei parcheggi di viale Kennedy, dove la sosta è selvaggia tanto da costringere le auto in transitano a invadere la pista ciclabile. Queste sono le due medaglie della stessa città: da una parte spot elettorali con rendering e progetti sulla carta, dall’altra degrado a cui nessuno pone rimedio". Tra l’altro la parte terminale dei Passeggi pare inaccessibile, delimitata da un nastro bianco e rosso. "Qui, quotidianamente c’è chi consuma alcol e lascia bottiglie di vetro sul terreno. La situazione va affrontata anche dal punto di vista della sicurezza".

Anna Marchetti