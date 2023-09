"Fano: 20 milioni per la strada di Gimarra, per ora ci sono"

Che fine hanno fatto i 20 milioni per la strada di Gimarra? Alle indiscrezioni sulla cancellazione del finanziamento dal parte del Governo, il Comune replica che al momento "non vi sono riscontri formali e documentali sul fatto che le risorse siano state perse": "L’amministrazione – precisa una nota – a giugno ha pubblicato il bando di gara, chiuso il 15 settembre, a cui hanno fatto riscontro tre offerte. Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale che attesti il definanziamento delle risorse per l’opera. L’iter ha subito un ulteriore allungamento di tempi anche per le richieste di modifica del progetto apportate da Soprintendenza e Genio civile". Sul finale, il sospetto: "Qualcuno ha interesse a far circolare notizie infondate per avvantaggiare interessi politici di parte".