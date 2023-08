"Fano: 4 milioni per finire le scogliere di Metaurilia"

di Tiziana Petrelli

Dopo un’estate da dimenticare, l’amministrazione comunale ieri pomeriggio ha chiamato a raccolta gli operatori balneari di Metaurilia per annunciargli una buona notizia tanto attesa.

"Abbiamo ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro per terminare le scogliere" hanno detto il sindaco Massimo Seri e il vicesindaco Cristian Fanesi al gruppo di operatori balneari e rappresentanti dell’associazionismo di Fano Sud". All’ombra delle palme che caratterizzano la Boiani Beach poco dopo le 16 è esplosa la gioia di quanti, da 40 anni almeno, attendevano un nuovo assetto per quello stretto lembo di spiaggia il cui orizzonte marino è oscurato dalle scogliere radenti l’arenile.

"E’ stato fatto un ottimo lavoro di squadra – commenta Mauro Mandolini, presidente di Confartigianato imprese e demanio, quindi referente dei bagnini –. L’input e la progettazione iniziale sono stati fatti da noi operatori. Il resto lo ha fatto il Comune a cui questa volta bisogna rendere merito. Quando si rema nella stessa direzione i risultati arrivano".

"Quando ci siamo insediati nel 2014 – ha detto Seri – c’erano numerose problematiche legate alla difesa della costa. Si tratta di un importante finanziamento da 4 milioni di euro che ci permette di completare il progetto che abbiamo redatto nel 2019, così da offrire una risposta alla comunità di Metaurilia. L’obiettivo è quello di partire con i lavori per i primi mesi del 2024, così da completare tutto l’imponente intervento per la fine del prossimo anno".

"Questi 4 milioni – sottolinea Fanesi – arrivano dal Mef che ha premiato la progettualità realizzata dagli uffici comunali e si aggiungono ai 4 milioni ottenuti dal Pnrr per completare il tratto di scogliere di Metaurilia fino all’Hotel Playa. A questi 8 milioni vanno sommati i 4 milioni relativi al tratto di difesa della costa a sud della foce del Metauro già completato lo scorso ottobre". Metaurilia avrà così 2,5 chilometri e mezzo di scogliere "nuove" che copriranno tutta costa. Sette nuovi setti realizzati a una distanza di 100 metri dalla linea di costa che si aggiungono ai 6 già completati.

"Purtroppo con l’aumento dei costi, gli 8 milioni dei primi due stralci finanziati non erano più sufficienti per terminare il lavoro – conclude Mandolini di Confartigianato – e abbiamo rischiato di vedere infrangersi il nostro sogno. Perché qui far turismo non è difficile, ma di più: con quelle scogliere messe a difesa della ferrovia, radenti alla linea di battigia". E ancora: "Da 40 anni qui c’è un lembo di sabbia appena (2 file di ombrelloni, ndr) e le scogliere impediscono di vedere il mare. Ora verranno spostate più al largo, con la speranza di ricreare la sabbia e aumentare di due file gli ombrelloni, ma soprattutto di tornare a vedere il mare".