Fano a Parigi testimonial della cucina

Fano vola a Parigi per rappresentare la cucina italiana nel mondo. "Un’occasione per rafforzare legami e aprire nuove collaborazioni utili alla crescita della città" commenta l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Etienn Lucarelli, partito come rappresentante della città della fortuna assieme alla delegazione della Regione Marche che in questo momento sta partecipando alla VIII Settimana della cucina Italiana nel mondo a Parigi.

"Benessere con gusto: la cucina marchigiana a Parigi" è il tema scelto per un complesso e articolato programma di iniziative e appuntamenti che vedono protagonisti tra gli altri il ministro francese dell’Agricoltura, Marc Fesneau; l’ambasciatrice d’Italia a Parigi Emanuela D’Alessandro; l’ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente d’Italia presso l’Unesco; Irene Castagnoli, console generale d’Italia a Parigi; Matteo Zoppas, presidente dell’l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice); il ministro italiano dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida; Francesco Acquaroli, presidente della Giunta Regionale delle Marche; Andrea Maria Antonini, assessore allo Sviluppo Economico e all’Agricoltura della Regione Marche e Marco Bruschini, direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATim).

"Durante questo appuntamento così prestigioso - commenta Lucarelli - si sta prospettando l’occasione per promuovere la nostra città e il nostro brand. Ho avuto il piacere di confrontarmi con l’Istituto Italiano di Cultura Europea e il Movimento degli italiani all’Estero, due organizzazioni fondamentali per potenziare la nostra strategia turistica. In questo senso stanno crescendo le presenza turistiche francesi nella nostra città e il volo diretto tra Parigi-Ancona rende fertile questa sinergia".