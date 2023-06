Fano apre le porte a Fido In duemila a ’Marche Winner’

"Marche Winner 2023". Da ieri fino a domani, i cani saranno i protagonisti nell’area del Codma: ne sono attesi 2000 insieme ai loro allevatori, provenienti da tutto il mondo. Il Codma per tre giorni si trasformerà in un luogo per ospitare un concorso canino di bellezza dove gli esemplari partecipanti saranno valutati, dal punto di vista morfologico, da giudici di livello internazionale (finlandesi, serbi, sloveni, irlandesi e naturalmente italiani). Grazie a "Marche Winner 2003" sono oltre 1000 le persone che si ritroveranno a Fano in questo week end riempiendo agriturismi, B&B e alberghi. Soddisfatti i presidenti del gruppo Enci di Pesaro e Urbino ed Enci Ancona che hanno organizzato la manifestazione per i quali le iscrizioni sono andate oltre ogni aspettativa". In mostra 170-180 razze canine, dalle meno conosciute al grande pubblico alle più popolari, come lo spino degli Iblei, cane da pastore siciliano. "Speriamo che all’evento – ha commentato il presidente Enci di Pesaro Urbino, Claudio Giada – vengano molte famiglie con i loro bambini, fanesi e del territorio circostante". L’ingresso è gratuito e gli animali non si possono acquistare, ma solo ammirare, La presenza al Codma può, però, essere l’occasione per conoscere le razze canine e gli allevatori a cui rivolgersi. "Proprio a Fano – ha fatto presente Giada – si trovano i migliori allevatori cinofili che vendono i loro animali in tutto il mondo". Soddisfazione dell’assessore al Turismo Etienn Lucarelli che ha sottolineato "come la città si stia trasformando in una località sempre più pet friendly, Questo grazie alla presenza di due spiagge per cani, Animalido all’Arzilla e Islamorada a Ponte Sasso e alle strutture alberghiere".

Anna Marchetti