Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
Pesaro
Fano, arrestati gli autori delle rapine di settembre: minacciarono custode con la pistola
26 set 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Fano, arrestati gli autori delle rapine di settembre: minacciarono custode con la pistola

Il colpi lungo la strada Adriatica sud e in zona Metaurilia. Gli indizi decisivi raccolti grazie alle indagini

Carabinieri e polizia, operazione congiunta a Fano

Carabinieri e polizia, operazione congiunta a Fano

Fano, 26 settembre 2025 – Sono finiti in carcere i due responsabili delle rapine a mano armata avvenute agli inizi di settembre a Fano. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi fanesi, senza fissa dimora e con problemi legati alla droga. 

Il primo episodio risale a una sera lungo la strada Adriatica sud: approfittando del buio, un rapinatore con il volto coperto da mascherina e cappuccio entrò in un esercizio commerciale e, mostrando una pistola, si fece consegnare l’incasso, circa 100 euro.

Pochi giorni dopo, in zona Metaurilia, la coppia venne sorpresa dal custode di una struttura ricettiva mentre stava scassinando alcuni distributori automatici di giochi per bambini. Per fuggire con un bottino di 200 euro, i due non esitarono a minacciarlo con una pistola.

Le indagini congiunte del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Compagnia Carabinieri di Fano, coordinate dalla Procura di Pesaro, hanno permesso in tempi rapidissimi di raccogliere indizi decisivi e ricostruire la responsabilità dei due, entrambi già noti per vivere di espedienti.

L’Autorità Giudiziaria ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nelle scorse ore.

